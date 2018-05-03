AntoninaGK

Паршина Антонина AntoninaGK

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Компания ГдеКлиенты. РФ - приводим клиентов в момент потребности.

Компания ГдеКлиенты. РФ  - приводим клиентов в момент потребности.

Проводим бизнес-анализ, создаем сайты, отвечающие Вашему бизнесу, тонко настраиваем рекламные кампании, при необходимости включаем иные каналы продвижения.

Акция:

Сайт + Контекст за неделю 

Оплата за результат 

14 900 рублей 

Без предоплаты 

Мы приступаем к работе сразу после вашего согласия. 

Вы сами решаете, платить или нет 

Мы сделаем сайт, настроим кампании, запустим, вы протестируете и только потом решите, справились мы с работой или нет. Платить нам или нет. 

Неделя 

Вы получите свой сайт и кампании в Яндекс и Google в течение недели с учетом правок.