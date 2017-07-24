Качественное проектирование и визуализация инженерных сетей зданий и сооружений. Водоснабжение, канализация, отопление. Любые материалы и технологии.

Проекты выполняются по техническому заданию Заказчика. Работаю в среде AutoCad либо SkethUp. Оперативный обмен информацией. Сопроводительная документация к проекту выполняется в среде Microsoft Office. Выполненную работу предоставлю в электронной форме и/или в подготовленном к печати файле RDF.