Антон Недогарко Antonzo_5334Antonzo_5334
53 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Качественное проектирование и визуализация инженерных сетей зданий и сооружений. Водоснабжение, канализация, отопление. Любые материалы и технологии.
Проекты выполняются по техническому заданию Заказчика. Работаю в среде AutoCad либо SkethUp. Оперативный обмен информацией. Сопроводительная документация к проекту выполняется в среде Microsoft Office. Выполненную работу предоставлю в электронной форме и/или в подготовленном к печати файле RDF.
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Портфолио
- Водоразборный узел251 просмотр