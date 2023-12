Портфолио https://www.behance.net/denis200229d35

Hello, my name is Denis I am a web designer,

I make comfortable and stylish websites in Figma

I pay attention to every detail,willingness to work hard, quickly and efficiently!

Здравствуйте, меня зовут Денис. Я веб-дизайнер,

делаю удобные и стильные сайты в Figma,

уделяю внимание каждой детали, готовность работать много, быстро и качественно!

