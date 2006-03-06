Apokalipsis

Требуется 2-3 программиста C++, для создания игры на подобии combats.ru. Требуется проработка движка, а так же возможнао система зарботока и перевода денег веб мани. Оплата договорная, возможно и проплата за счёт проекта. Подробнее в асю ...
Владения языками программирования гиперразметки HTML, Java-Script, PHP, MySQL. Поддержка и разработка игр.
Наши работы по созданию сайтов
1. ООО ТД «УралКомплект»
Торговый дом «УралКомплект» предлагает: автомобили семейства «Урал», «КАМАЗ», «КрАЗ», и ООО «Ивеко УралАЗ», в том числе спецтехнику на их базе и запасные части к ним.
Вэб-сайт: www.ural-komp.ru
Город: Миасс
2. ООО «ПолимерСинтез»
ООО «ПолимерСинтез» производит и поставляет: Теплоизоляционные скорлупы для трубопроводов, теплоизоляционные плиты из жесткого пенополиуретана, пенополиуретан эластичный
Вэб-сайт: www.polimersintez.ru
Город: Миасс
3. ООО «УралПромБизнес»
С 2000 г. реализует свою продукцию, на рынке производителей запчастей к автомобилю УРАЛ
Вэб-сайт: www.uralprombiznes.ru
Город: Миасс
4. ООО «Гофротара»
Помимо обычной групповой четырехклапанной упаковки, фирма производит специальную упаковку из пятислойного гофрокартона, микрогофры, обычного картона марки Т23 и Т24, ГОСТ.
Вэб-сайт: www.gofupack.ru
Город: Миасс
5. ООО «Торговый дом «СибПромАвто»
предлагает: автомобили семейства "Урал", "Урал-Ивеко", в том числе спецтехнику на их базе и запасные части к ним.
Вэб-сайт: www.sib-avto.ru
Город: Миасс Наши работы по продвижению сайтов
Макеты страниц
Проекты:
1. РФЭИ
РФЭИ - Региональный Финансово-Экономический Институт. Предлагаем студентам online-тест по предметам, а также вопросы студентов и ответы преподавателей.
Вэб-сайт: www.selyanin.ru
Город: Миас
Общие цены
Изготовление сайта 3000-5000
2. Продвижение сайта 3000
3. Поддержка сайтов 500
4. Дизайн и редизайн сайтов 2000
5. Фирменный стиль 2000
6. FLASH-баннеры и заставки 500-1500
7. Разработка программного обеспечения для WEB-сайтов (счетчики посещений, форумы, гостевые книги, и т.д.) 1000
ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ
- Разработка игр5 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуеться программист который сможет понять смысл кодировки Viaccess2.5, Irdeto1-2. Работа постоянная, оплата зависит от суммы с продаж. Писать в асю 284452467Прочее1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $10
Вообщем нужна платная система обмена ссылками. На главной странице нажна карта на Флешь на падобие Глобуса на сайте евросети. С права список всех регионов. Под этой картой в 2 колонки новости. так же ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт18 лет назад