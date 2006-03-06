Apokalipsis

Владения языками программирования гиперразметки HTML, Java-Script, PHP, MySQL. Поддержка и разработка игр.

Наши работы по созданию сайтов

1. ООО ТД «УралКомплект»

Торговый дом «УралКомплект» предлагает: автомобили семейства «Урал», «КАМАЗ», «КрАЗ», и ООО «Ивеко УралАЗ», в том числе спецтехнику на их базе и запасные части к ним.

Вэб-сайт: www.ural-komp.ru

Город: Миасс

2. ООО «ПолимерСинтез»

ООО «ПолимерСинтез» производит и поставляет: Теплоизоляционные скорлупы для трубопроводов, теплоизоляционные плиты из жесткого пенополиуретана, пенополиуретан эластичный

Вэб-сайт: www.polimersintez.ru

Город: Миасс

3. ООО «УралПромБизнес»

С 2000 г. реализует свою продукцию, на рынке производителей запчастей к автомобилю УРАЛ

Вэб-сайт: www.uralprombiznes.ru

Город: Миасс

4. ООО «Гофротара»

Помимо обычной групповой четырехклапанной упаковки, фирма производит специальную упаковку из пятислойного гофрокартона, микрогофры, обычного картона марки Т23 и Т24, ГОСТ.

Вэб-сайт: www.gofupack.ru

Город: Миасс

5. ООО «Торговый дом «СибПромАвто»

предлагает: автомобили семейства "Урал", "Урал-Ивеко", в том числе спецтехнику на их базе и запасные части к ним.

Вэб-сайт: www.sib-avto.ru

Город: Миасс Наши работы по продвижению сайтов

Макеты страниц

Проекты:

1. РФЭИ

РФЭИ - Региональный Финансово-Экономический Институт. Предлагаем студентам online-тест по предметам, а также вопросы студентов и ответы преподавателей.

Вэб-сайт: www.selyanin.ru

Город: Миас

Общие цены

Изготовление сайта 3000-5000

2. Продвижение сайта 3000

3. Поддержка сайтов 500

4. Дизайн и редизайн сайтов 2000

5. Фирменный стиль 2000

6. FLASH-баннеры и заставки 500-1500

7. Разработка программного обеспечения для WEB-сайтов (счетчики посещений, форумы, гостевые книги, и т.д.) 1000

ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ