Переводчики на удаленную работу

Для регулярной удаленной работы в "Ассоциацию Профессиональных Переводчиков СПб" требуются переводчики основных языков (английский, французский, немецкий, турецкий, голландский и другие).

Работаем с b2b сектором, поэтому качество переводов на 1м месте.

Работаем по договору, в котором прописаны условия (срок, качество)

В ответе пожалуйста укажите языки, с которыми работаете, а также стоимость перевода.

Укажите Ваше образование и опыт работы, приложите диплом.

Также просьба указать Skype для прохождения собеседования, при нашей заинтересованности.