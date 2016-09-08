Для регулярной удаленной работы в "Ассоциацию Профессиональных Переводчиков СПб" требуются переводчики основных языков (английский, французский, немецкий, турецкий, голландский и другие). Работаем с b2b сектором, поэтому качество переводов на 1м месте. Работаем по договору, ...
Переводчики на удаленную работу
Для регулярной удаленной работы в "Ассоциацию Профессиональных Переводчиков СПб" требуются переводчики основных языков (английский, французский, немецкий, турецкий, голландский и другие).
Работаем с b2b сектором, поэтому качество переводов на 1м месте.
Работаем по договору, в котором прописаны условия (срок, качество)
В ответе пожалуйста укажите языки, с которыми работаете, а также стоимость перевода.
Укажите Ваше образование и опыт работы, приложите диплом.
Также просьба указать Skype для прохождения собеседования, при нашей заинтересованности.
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- Переводы55 заявокЗакрыт9 лет назад