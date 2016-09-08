App-spb

Евгений App-spb

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Переводчики на удаленную работу

Для регулярной удаленной работы в "Ассоциацию Профессиональных Переводчиков СПб" требуются переводчики основных языков (английский, французский, немецкий, турецкий, голландский и другие). 

Работаем с b2b сектором, поэтому качество переводов на 1м месте. 

Работаем по договору, в котором прописаны условия (срок, качество)

В ответе пожалуйста укажите языки, с которыми работаете, а также стоимость перевода. 

Укажите Ваше образование и опыт работы, приложите диплом.

Также просьба указать Skype для прохождения собеседования, при нашей заинтересованности.

  • Переводчики на удаленную работу

    Для регулярной удаленной работы в "Ассоциацию Профессиональных Переводчиков СПб" требуются переводчики основных языков (английский, французский, немецкий, турецкий, голландский и другие).  Работаем с b2b сектором, поэтому качество переводов на 1м месте.  Работаем по договору, ...

    Переводы55 заявок
    Закрыт
    9 лет назад