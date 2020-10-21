Apus

Мария Apus

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Копирайтер, фотограф, писатель

Пишу интересные статьи и делаю качественные фотографии. Любимые темы: биология, дикая природа и животный мир, домашние питомцы, туризм, фотография и все, что с ней связано. Владею программой Adobe Photoshop. Опыт копирайтинга более 2 лет, фотографией занимаюсь 5 лет. 

Отзывы заказчиков

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Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
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Мария, отлично справилась с заданием! Однозначно могу ее рекомендовать, как ответственного специалиста!
Очень рада сотрудничеству с Антоном. Все подробно объяснил, ответил на мои вопросы и сразу же оплатил работу. Всем рекомендую!
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