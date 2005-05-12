Образование: Закончил курсы C#, C++, JavaScript, HTML/CSS от «Школы программистов». На данный момент учусь в 10 классе.
Опыт работы: 2020-2021 гг., МТА проект «Ирбис РП», программист-разработчик, генеральный директор.
Обязанности: 1. Создание программных продуктов на языках HTML, CSS, Lua;
2. Разработка веб-приложений;
3. Разработка скриптов на Lua;
4. Создание и администрирование сайтов.
Прочие навыки: 1. Опыт работы со всеми десктопными и серверными версиями Windows;
2. Знание языков С++, С#, HTML/CSS/LESS, Java, JavaScript (jQuery, Node.js), ruby, python;
3. Опыт разработки информационных систем;
4. Опыт работы с API.
Личные качества: 1. Любовь к своему делу;
2. Добросовестность;
3. Ответственность;
4. Эмоциональная устойчивость;
5. Усидчивость;
6. Творческие способности;
7. Обучаемость.
Готов к прохождению новых курсов, командной работы, удаленной работе.
GitHub - https://github.com/Apxidea