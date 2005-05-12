Web - разработчик, C#/C++ программист

Образование: Закончил курсы C#, C++, JavaScript, HTML/CSS от «Школы программистов». На данный момент учусь в 10 классе.

Опыт работы: 2020-2021 гг., МТА проект «Ирбис РП», программист-разработчик, генеральный директор.

Обязанности: 1. Создание программных продуктов на языках HTML, CSS, Lua;

2. Разработка веб-приложений;

3. Разработка скриптов на Lua;

4. Создание и администрирование сайтов.

Прочие навыки: 1. Опыт работы со всеми десктопными и серверными версиями Windows;

2. Знание языков С++, С#, HTML/CSS/LESS, Java, JavaScript (jQuery, Node.js), ruby, python;

3. Опыт разработки информационных систем;

4. Опыт работы с API.

Личные качества: 1. Любовь к своему делу;

2. Добросовестность;

3. Ответственность;

4. Эмоциональная устойчивость;

5. Усидчивость;

6. Творческие способности;

7. Обучаемость.

Готов к прохождению новых курсов, командной работы, удаленной работе.

GitHub - https://github.com/Apxidea