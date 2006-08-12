Aram_Gazaryan

Создание уникального дизайна, сайтов любой сложности, сайтов под ключ

Качественный Ux/Ui дизайн для вашего бизнеса









Немного про меня



Всем привет! Меня зовут Арам, мне 16 лет и я уже год занимаюсь Веб-Дизайном.

Создаю современные и уникальные дизайны сайтов, без шаблонных и банальных решений, чтобы вывести Ваш бизнес на новый уровень.

Хотите обойти конкурентов? Вам ко мне!!







Программы, в которых я работаю:



• Adobe Photoshop

• Tilda

• Adobe Illustrator









Что я могу сделать для вас?



• Лендинг

• Многостраничный сайт

• Прототип сайта

• Визитки, баннеры, статьи и др.)

• Адаптивы страниц









Работаю по предоплате 50%



Все видят дизайн во-своему : мне может нравится одно, а Вам, как заказчику другое. Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится полностью, и я не смогу его восстановить правками, то нет повода переживать! - я верну вам деньги.









Как я работаю?



• После изучения тз или прототипа, озвучиваю цену за проект. В случае, если у вас таких данных, мы можем с вами обсудить создание сайта с 0 и вам сделаю прототип отдельно.

• Провожу анализ конкурентов.

• Приступаю к дизайну вашего сайта.

• Соблюдаю все сроки, которые мы обсудим ещё в начале работы.

• Всегда на связи. Общаюсь в любом удобном для Вас мессенджере.

• Проверка Вами дизайна и адаптивов, внесения правок ( если они нужны ), + вторая часть оплаты.

• Обмен положительными отзывами.









Все правки бесплатные!



Да-да, вы правильно прочитали! У меня нет ограниченного количества правок.

Я внесу все ваши предложения по улучшению макета, чтобы достигнуть максимального результат.