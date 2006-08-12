Aram_Gazaryan

Арам Aram_Gazaryan

 
17 летРоссия/Краснодар
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Создание уникального дизайна, сайтов любой сложности, сайтов под ключ

Качественный Ux/Ui дизайн для вашего бизнеса




Немного про меня

Всем привет! Меня зовут Арам, мне 16 лет и я уже год занимаюсь Веб-Дизайном.
Создаю современные и уникальные дизайны сайтов, без шаблонных и банальных решений, чтобы вывести Ваш бизнес на новый уровень.
Хотите обойти конкурентов? Вам ко мне!!


Программы, в которых я работаю:


• Adobe Photoshop
• Tilda
• Adobe Illustrator



Что я могу сделать для вас?

• Лендинг
• Многостраничный сайт
• Прототип сайта
• Визитки, баннеры, статьи и др.)
• Адаптивы страниц



Работаю по предоплате 50%

Все видят дизайн во-своему : мне может нравится одно, а Вам, как заказчику другое. Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится полностью, и я не смогу его восстановить правками, то нет повода переживать! - я верну вам деньги.



Как я работаю?

• После изучения тз или прототипа, озвучиваю цену за проект. В случае, если у вас таких данных, мы можем с вами обсудить создание сайта с 0 и вам сделаю прототип отдельно.
• Провожу анализ конкурентов.
• Приступаю к дизайну вашего сайта.
• Соблюдаю все сроки, которые мы обсудим ещё в начале работы.
• Всегда на связи. Общаюсь в любом удобном для Вас мессенджере.
• Проверка Вами дизайна и адаптивов, внесения правок ( если они нужны ), + вторая часть оплаты.
• Обмен положительными отзывами.



Все правки бесплатные!

Да-да, вы правильно прочитали! У меня нет ограниченного количества правок.
Я внесу все ваши предложения по улучшению макета, чтобы достигнуть максимального результат.

Дизайн сайтаTildaIllustratorPhotoshop