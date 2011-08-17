2D-редакторы:
-дизайн сайтов любой сложности
-gif,flash баннеры (статические и динамические)
-разработка фирменного стиля
-создание логотипов
3D-редакторы:
-создание видеороликов
-низкополигональное моделирование
-создание спрайтов для игр
Портфолио
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Анимация
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Интерьеры и Экстерьеры
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3D-графика
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Баннеры
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Логотипы и Знаки
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Дизайн сайтов
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#3604