Arator

Дмитрий Arator

 
33 годаУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

2D-редакторы:

-дизайн сайтов любой сложности

-gif,flash баннеры (статические и динамические)

-разработка фирменного стиля

-создание логотипов

3D-редакторы:

-создание видеороликов

-низкополигональное моделирование

-создание спрайтов для игр

Дизайн сайтаFlash
Портфолио
Анимация
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#913
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#1201
3D-графика
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1205
Баннеры
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#1865
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2210
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#3604
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