В настоящее время требуется размещение уже написанных отзывов. Цена: 30р./отзыв. В дальнейшем будут заказы на написание отзывов. Требования к кандидатам: - возраст от 20 лет - проживание на территории республик бывшего Советского Союза - наличие по одному аккаунту на сайтах ...