ArbMedia

Сергей ArbMedia

 
42 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Рекламное агентство Arbitrium Media. Оказываем следующие услуги:

SMM

Управление репутацией в Интернете

Скрытая реклама на форумах и рекомендательных ресурсах (отзовиках)

  • Набираем команду на размещение отзывов

    В настоящее время требуется размещение уже написанных отзывов. Цена: 30р./отзыв.  В дальнейшем будут заказы на написание отзывов.  Требования к кандидатам:   - возраст от 20 лет   - проживание на территории республик бывшего Советского Союза   - наличие по одному аккаунту на сайтах ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Размещение отзывов на irecommend.ru и otzovik.com

    $9

    Требуются люди с собственной базой аккаунтов на рекомендательных ресурсах irecommend.ru и otzovik.com для размещения отзывов.  Пол: м/ж  Старше 18 лет  География: вся Россия и Москва  Стоимость размещения: 30 рублей  На первом этапе нужно разместить 18 отзывов по темам: медицинские препараты, ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад