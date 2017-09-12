В настоящее время требуется размещение уже написанных отзывов. Цена: 30р./отзыв. В дальнейшем будут заказы на написание отзывов. Требования к кандидатам: - возраст от 20 лет - проживание на территории республик бывшего Советского Союза - наличие по одному аккаунту на сайтах ...
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- Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
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Требуются люди с собственной базой аккаунтов на рекомендательных ресурсах irecommend.ru и otzovik.com для размещения отзывов. Пол: м/ж Старше 18 лет География: вся Россия и Москва Стоимость размещения: 30 рублей На первом этапе нужно разместить 18 отзывов по темам: медицинские препараты, ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад