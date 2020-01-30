Портфолио. https://drive.google.com/drive/folders/1V8adWiwQgzgXLAaep0GZlfpai1-YlLr8

Создаю реалистичную 3d-визуализацию интерьеров.Создаю идею стилевого решения, или руководствуюсь идеей по ТЗ.Выполняю визуализацию экстерьеров по Вашему ТЗ. В стоимость входит предоставление изображения архитектурного объекта с ракурсов по желанию заказчика с привязкой к основным размерам. Визуализацию выполняю в 3dsMax 2018 + Corona render 4 + Photoshop.