Комплексное предложение!

Разработка дизайна, разработка строительной документации, помощь в выборе подрядчика, помощь в приобретении материалов и мебели, авторский надзор, подарок на новоселье.

На рынке Архитектуры и дизайна с 1992 года.

Строительство и ремонт требуют значительных вложений. Вложения будут значительны как при предварительном проектировании так и при работе без четкого плана. Отличаться будет результат. Он может радовать, а может сильно разочаровать.

Проектирование дает предсказуемый положительный результат, сэкономленные средства, время и нервы. Проще вносить изменения на бумаге, чем передвигать перегородки и стены.

Я помогу Вам грамотно реализовать строительный проект. При необходимости смогу предоставить на выбор строительные бригады и отдельных мастеров, которые проверены в длительном сотрудничестве. Также возможны дизайнерские скидки при приобретении материалов.