Александр Немировский Arch_NemyrovskyjArch_Nemyrovskyj
Комплексное предложение!
Разработка дизайна, разработка строительной документации, помощь в выборе подрядчика, помощь в приобретении материалов и мебели, авторский надзор, подарок на новоселье.
На рынке Архитектуры и дизайна с 1992 года.
Строительство и ремонт требуют значительных вложений. Вложения будут значительны как при предварительном проектировании так и при работе без четкого плана. Отличаться будет результат. Он может радовать, а может сильно разочаровать.
Проектирование дает предсказуемый положительный результат, сэкономленные средства, время и нервы. Проще вносить изменения на бумаге, чем передвигать перегородки и стены.
Я помогу Вам грамотно реализовать строительный проект. При необходимости смогу предоставить на выбор строительные бригады и отдельных мастеров, которые проверены в длительном сотрудничестве. Также возможны дизайнерские скидки при приобретении материалов.
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