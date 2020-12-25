Мой опыт работы в видеомонтаже более 10 лет.

Работаю в приложениях Adobe: AE, PR, PS, Ai.

Примеры работ, выполненных в разных стилях и под разные ТЗ

https://www.youtube.com/watch?v=AC6a-KpX5WI&list=PLAmN4Xw6rKxCdUn9Oe5vyZM0SiAOw5xhr Мультикам, кеинг, трекинг, моушн-дизайн , саунддизайн, шейповая анимация, цветокоррекция в списке моих умений.

Понимаю, что такое сроки и качество. Творчески раскован.

Могу чётко следовать ТЗ или предложить свои решения. Повторить любой рефернс.

Работаю удалённо, но всегда на связи.