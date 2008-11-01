Arhet

Даниил Гаранин Arhet

 
36 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Сайт-портфолио http://arhet.ru/

Все основные выполненные заказы там.

Давайте заказы - хочу кушать.

Портфолио
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Отзывы заказчиков
PROGRAMER_GURU
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Требуется сверстать дизайн
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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