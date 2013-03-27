Здравствуйте!! Благодарю, что зашли ко мне на страничку.
Вкратце могу сказать, что я прошла обучение по двум специальностям, одна из которых переводчик, вторая - экономист. Предпочтение отдала первой специальности, но второе образование позволяет мне полнее понимать суть экономических, финансовых, маркетинговых текстов, позволяет выполнять перевод с наибольшей точностью, на оптимальном уровне эквивалентности. Кроме того, изучала немецкий и китайский языки.
Более подробную информацию можете прочитать в нижепредставленном резюме:
Резюме
Личные данные
ФИО: Ионина Дарья Юрьевна
Дата рождения: 3 декабря 1989
Адрес: г. Екатеринбург
Образование:
август 2012 Обучение в компании Профит Large Trading Ltd по программе подготовки экономиста-аналитика
валютных рынков
2010 – 2012 Уральский Государственный Экономический Университет (УрГЭУ),
Факультет: Мировой экономики и финансов
Специальность: переводчик английского языка в сфере профессиональных коммуникаций
2007 - 2012 Уральский Государственный Экономический Университет (УрГЭУ),
Факультет: Мировой экономики и финансов
Специализация: Мировой бизнес
Специальность: экономист
1997 - 2007 Россия, г. Норильск, МОУ СОШ №20
Окончила с серебряной медалью
Опыт работы:
Октябрь 2011
-наст вр. ОАО «Завод керамических изделий»
Занимаемая должность: специалист по закупке импортных комплектующих. Параллельно -
исполняющий обязанности переводчика английского языка
ноябрь 2009 –
август 2010 ООО «Навигатор»
Профиль организации: создание и продвижение сайтов
Занимаемая должность: Менеджер по работе с иностранными клиентами (внештатный работник)
Обязанности:
• общение с клиентами компании
• поиск новых клиентов
• подготовка документов для заключения контрактов
• встреча клиентов в офисе
Дополнительные
сведения:
• Владею английским языком (Intermediate) в сфере бизнес коммуникаций, Немецким (Elementary),
Китайским (Elementary)
• Опытный пользователь ПК, свободно работаю в программах Microsoft Office 2007, Internet,
Photoshop
• Обладаю навыками составления деловых документов
• Активная, ответственная, способная творчески решать поставленные задачи, коммуникабельная,
я умею рационально распределять время, умею работать в команде, способна и стремлюсь к
обучению
Связаться со мной можно следующими способами:
Телефон: 8 912 69 77 432
E-mail: [email protected]
Личное сообщение в рамках сервиса
Всегда рада сотрудничеству с вами!