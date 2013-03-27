Здравствуйте!! Благодарю, что зашли ко мне на страничку.

Вкратце могу сказать, что я прошла обучение по двум специальностям, одна из которых переводчик, вторая - экономист. Предпочтение отдала первой специальности, но второе образование позволяет мне полнее понимать суть экономических, финансовых, маркетинговых текстов, позволяет выполнять перевод с наибольшей точностью, на оптимальном уровне эквивалентности. Кроме того, изучала немецкий и китайский языки.

Более подробную информацию можете прочитать в нижепредставленном резюме:

Резюме

Личные данные

ФИО: Ионина Дарья Юрьевна

Дата рождения: 3 декабря 1989

Адрес: г. Екатеринбург

Образование:

август 2012 Обучение в компании Профит Large Trading Ltd по программе подготовки экономиста-аналитика

валютных рынков

2010 – 2012 Уральский Государственный Экономический Университет (УрГЭУ),

Факультет: Мировой экономики и финансов

Специальность: переводчик английского языка в сфере профессиональных коммуникаций

2007 - 2012 Уральский Государственный Экономический Университет (УрГЭУ),

Факультет: Мировой экономики и финансов

Специализация: Мировой бизнес

Специальность: экономист

1997 - 2007 Россия, г. Норильск, МОУ СОШ №20

Окончила с серебряной медалью

Опыт работы:

Октябрь 2011

-наст вр. ОАО «Завод керамических изделий»

Занимаемая должность: специалист по закупке импортных комплектующих. Параллельно -

исполняющий обязанности переводчика английского языка

ноябрь 2009 –

август 2010 ООО «Навигатор»

Профиль организации: создание и продвижение сайтов

Занимаемая должность: Менеджер по работе с иностранными клиентами (внештатный работник)

Обязанности:

• общение с клиентами компании

• поиск новых клиентов

• подготовка документов для заключения контрактов

• встреча клиентов в офисе

Дополнительные

сведения:

• Владею английским языком (Intermediate) в сфере бизнес коммуникаций, Немецким (Elementary),

Китайским (Elementary)

• Опытный пользователь ПК, свободно работаю в программах Microsoft Office 2007, Internet,

Photoshop

• Обладаю навыками составления деловых документов

• Активная, ответственная, способная творчески решать поставленные задачи, коммуникабельная,

я умею рационально распределять время, умею работать в команде, способна и стремлюсь к

обучению

Связаться со мной можно следующими способами:

Телефон: 8 912 69 77 432

E-mail: [email protected]

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Всегда рада сотрудничеству с вами!