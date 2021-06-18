ArinaWeblancer

Арина ArinaWeblancer

 
19 летРоссия/Ростов-на-Дону
3 года на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Обращайтесь)

Выполню в срок мелкую работу, работу среднего или большого объёма.

Редактирование и Корректура (перепечатать текст в word со сканов книги, например)

Транскрибация

Решение тестов по английскому языку (до уровня B1, включительно)

Обработка фотографий (сделать светлее, обрезать, убрать лишнее, цветокоррекция)

Видеомонтаж

Конвертация фото/видео/аудио по форматам.

Отзывы заказчиков
Alexej4
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
2 года назад
Необходимо написать один коментарий о сайте
Благодарю Арину, за оперативно выполненную работу, все четко по тз! Буду обращаться и дальше
Чётко расписанное тз, постоянно на связи, приятно было сотрудничать. Рекомендую Алексея👌🏼
Ответный отзыв
lpenta
27 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$2
10 баллов
3 года назад
Перепечатать текст из сканов книги СРОЧНО
Заказ выполнен в сроки, все выполнено качественно, рекомендую как исполнителя
Спасибо за оперативность и терпение!
Ответный отзыв