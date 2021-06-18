ArinaWeblancer

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Выполню в срок мелкую работу, работу среднего или большого объёма.
Редактирование и Корректура (перепечатать текст в word со сканов книги, например)
Транскрибация
Решение тестов по английскому языку (до уровня B1, включительно)
Обработка фотографий (сделать светлее, обрезать, убрать лишнее, цветокоррекция)
Видеомонтаж
Конвертация фото/видео/аудио по форматам.
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Благодарю Арину, за оперативно выполненную работу, все четко по тз! Буду обращаться и дальше
Ответный отзыв
Чётко расписанное тз, постоянно на связи, приятно было сотрудничать. Рекомендую Алексея👌🏼
$2
10 баллов
3 года назад
Заказ выполнен в сроки, все выполнено качественно, рекомендую как исполнителя
Ответный отзыв
Спасибо за оперативность и терпение!