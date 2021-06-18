Перепечатать текст из сканов книги СРОЧНО

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  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен11 заявок752 просмотра

из листов книги перепечать текст в документ ворда, нужно сегодня

4 года назад
lpenta
Елена 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

ArinaWeblancer
Арина 
21 год
5 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
4 года назад
$2
1 день
Escrow
Заказ выполнен в сроки, все выполнено качественно, рекомендую как исполнителя
Спасибо за оперативность и терпение!

Заявки фрилансеров

Катерина
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Ксения
 
41 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Оксана
 
47 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Оксана
 
55 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
86 отзывов(-1)
4 года назад
Виолетта
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
ArinaWeblancer
Арина 
21 год
5 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
4 года назад
Анна
 
46 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 отзывов
4 года назад
Марина
 
49 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов
4 года назад
Перизат
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
8 отзывов
4 года назад