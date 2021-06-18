Перепечатать текст из сканов книги СРОЧНО

Есть таблица с разными данными о товарах интернет магазина. Есть старые названия товаров, зачастую составленных некорректно. Нужно на основе имеющихся данных написать нормальные, человекочитаемые названия.
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