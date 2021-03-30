Arina_Shirshina

Арина Ширшина Arina_Shirshina

 
25 летРоссия/Екатеринбург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Современный и качественный дизайн сайтов, решающий задачи вашего бизнеса🚀

Приветствую 👋

Меня зовут Арина, я занимаюсь дизайном сайтов и безумно влюблена в свое дело!

В работе руководствуюсь следующими принципами:

  • Либо делай все на высшем уровне, либо вообще не берись за работу. Я - большая перфекционистка, поэтому всегда тщательно перепроверяю дизайн и выкладываюсь на все 100%, чтобы добиться наилучшего результата для вас.
  • Всегда выполняй работу в срок. Я ценю ваше и свое время, поэтому всегда выполняю работу в заданные сроки, а иногда даже раньше. Не люблю затягивать и приступаю к работе сразу же.
  • Всегда будь на связи. Вы можете связаться со мной в рабочее время (ежедневно с 08:00 до 21:00 по мск), гарантирую быстрый ответ.
  • Правки входят в стоимость проекта! Не вижу смысла требовать деньги с заказчика за небольшие корректировки в макете (поменять иконку, увеличить отступы).
  • Дизайн должен решать задачу и работать, а не просто быть красивой картинкой. Делаю удобные и понятные для пользователя сайты и использую маркетинговые фишки, чтобы увеличить конверсию сайта.
  • Работаю по предоплате (20% от стоимости проекта) или через безопасный платеж. Ваша предоплата дает гарантию, что мы точно продолжим с вами успешную работу. Не бойтесь отправлять аванс - дизайнер, оставивший свои контактные данные и имеющий портфолио, точно не будет обманывать заказчика и терять свою репутацию и возможность дальнейшего заработка ради двадцати долларов.
Работаю в основном в Figma, также владею Adobe Photoshop. Специализируюсь на:

  • Landing Page
  • Сайт-визитка
  • Корпоративный сайт
  • Сайт с доставкой, интернет-магазин

Этапы нашей работы:

1) Обсуждение ТЗ/брифа. Договариваемся о сроках и об оплате.

2) Предоплата 20% от суммы проекта.

3) Начинаю работать сразу после внесения предоплаты.

4) В ходе работы отправляю вам промежуточные варианты для корректировки и согласования.

5) Вношу необходимые правки до 100% согласования.

6) После оплаты оставшейся суммы отправляю макет с упорядоченными по папкам слоями и готовый к верстке.

Стоимость:

Landing Page/Главная страница - от 110$ (в зависимости от количества блоков)

Внутренние страницы - от 15$

🔥Адаптивный дизайн под планшет и смартфон входит в стоимость

🔥Не пропадаю после завершения проекта, всегда помогу с версткой и отвечу на все вопросы

Контакты

E-mail: [email protected]

Telegram: @hectic_girl

Дизайн сайтаFigma