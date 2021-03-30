Арина Ширшина Arina_ShirshinaArina_Shirshina
Приветствую 👋
Меня зовут Арина, я занимаюсь дизайном сайтов и безумно влюблена в свое дело!
В работе руководствуюсь следующими принципами:
- Либо делай все на высшем уровне, либо вообще не берись за работу. Я - большая перфекционистка, поэтому всегда тщательно перепроверяю дизайн и выкладываюсь на все 100%, чтобы добиться наилучшего результата для вас.
- Всегда выполняй работу в срок. Я ценю ваше и свое время, поэтому всегда выполняю работу в заданные сроки, а иногда даже раньше. Не люблю затягивать и приступаю к работе сразу же.
- Всегда будь на связи. Вы можете связаться со мной в рабочее время (ежедневно с 08:00 до 21:00 по мск), гарантирую быстрый ответ.
- Правки входят в стоимость проекта! Не вижу смысла требовать деньги с заказчика за небольшие корректировки в макете (поменять иконку, увеличить отступы).
- Дизайн должен решать задачу и работать, а не просто быть красивой картинкой. Делаю удобные и понятные для пользователя сайты и использую маркетинговые фишки, чтобы увеличить конверсию сайта.
- Работаю по предоплате (20% от стоимости проекта) или через безопасный платеж. Ваша предоплата дает гарантию, что мы точно продолжим с вами успешную работу. Не бойтесь отправлять аванс - дизайнер, оставивший свои контактные данные и имеющий портфолио, точно не будет обманывать заказчика и терять свою репутацию и возможность дальнейшего заработка ради двадцати долларов.
- Landing Page
- Сайт-визитка
- Корпоративный сайт
- Сайт с доставкой, интернет-магазин
Этапы нашей работы:
1) Обсуждение ТЗ/брифа. Договариваемся о сроках и об оплате.
2) Предоплата 20% от суммы проекта.
3) Начинаю работать сразу после внесения предоплаты.
4) В ходе работы отправляю вам промежуточные варианты для корректировки и согласования.
5) Вношу необходимые правки до 100% согласования.
6) После оплаты оставшейся суммы отправляю макет с упорядоченными по папкам слоями и готовый к верстке.
Стоимость:
Landing Page/Главная страница - от 110$ (в зависимости от количества блоков)
Внутренние страницы - от 15$
🔥Адаптивный дизайн под планшет и смартфон входит в стоимость
🔥Не пропадаю после завершения проекта, всегда помогу с версткой и отвечу на все вопросы
Контакты
E-mail: [email protected]
Telegram: @hectic_girl
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