Современный и качественный дизайн сайтов, решающий задачи вашего бизнеса🚀

Приветствую 👋

Меня зовут Арина, я занимаюсь дизайном сайтов и безумно влюблена в свое дело!

В работе руководствуюсь следующими принципами:

Либо делай все на высшем уровне, либо вообще не берись за работу. Я - большая перфекционистка, поэтому всегда тщательно перепроверяю дизайн и выкладываюсь на все 100%, чтобы добиться наилучшего результата для вас.

Я - большая перфекционистка, поэтому всегда тщательно перепроверяю дизайн и выкладываюсь на все 100%, чтобы добиться наилучшего результата для вас. Всегда выполняй работу в срок. Я ценю ваше и свое время, поэтому всегда выполняю работу в заданные сроки, а иногда даже раньше. Не люблю затягивать и приступаю к работе сразу же.

Я ценю ваше и свое время, поэтому всегда выполняю работу в заданные сроки, а иногда даже раньше. Не люблю затягивать и приступаю к работе сразу же. Всегда будь на связи. Вы можете связаться со мной в рабочее время (ежедневно с 08:00 до 21:00 по мск), гарантирую быстрый ответ.

Вы можете связаться со мной в рабочее время (ежедневно с 08:00 до 21:00 по мск), гарантирую быстрый ответ. Правки входят в стоимость проекта! Не вижу смысла требовать деньги с заказчика за небольшие корректировки в макете (поменять иконку, увеличить отступы).

Не вижу смысла требовать деньги с заказчика за небольшие корректировки в макете (поменять иконку, увеличить отступы). Дизайн должен решать задачу и работать, а не просто быть красивой картинкой. Делаю удобные и понятные для пользователя сайты и использую маркетинговые фишки, чтобы увеличить конверсию сайта.

Делаю удобные и понятные для пользователя сайты и использую маркетинговые фишки, чтобы увеличить конверсию сайта. Работаю по предоплате (20% от стоимости проекта) или через безопасный платеж. Ваша предоплата дает гарантию, что мы точно продолжим с вами успешную работу. Не бойтесь отправлять аванс - дизайнер, оставивший свои контактные данные и имеющий портфолио, точно не будет обманывать заказчика и терять свою репутацию и возможность дальнейшего заработка ради двадцати долларов.

Landing Page

Сайт-визитка

Корпоративный сайт

Сайт с доставкой, интернет-магазин

Этапы нашей работы:

1) Обсуждение ТЗ/брифа. Договариваемся о сроках и об оплате.

2) Предоплата 20% от суммы проекта.

3) Начинаю работать сразу после внесения предоплаты.

4) В ходе работы отправляю вам промежуточные варианты для корректировки и согласования.

5) Вношу необходимые правки до 100% согласования.

6) После оплаты оставшейся суммы отправляю макет с упорядоченными по папкам слоями и готовый к верстке.

Стоимость:

Landing Page/Главная страница - от 110$ (в зависимости от количества блоков)

Внутренние страницы - от 15$

🔥Адаптивный дизайн под планшет и смартфон входит в стоимость

🔥Не пропадаю после завершения проекта, всегда помогу с версткой и отвечу на все вопросы

Контакты

E-mail: [email protected]

Telegram: @hectic_girl