Дизайнер продуманных карточек товара маркетплейсов Wildberries и Ozon для повышения кликов и увеличению продаж.

Привет! Я Арина. Штурмую мир инфографики и дизайна.

Человек, который всерьез верит, что правильный дизайн облегчает жизнь продавцу.

Все свое свободное время уделяю самообразованию и повышению навыков в дизайне. Благодаря работе в авиации я знаю, что такое ответственность, пунктуальность и исполнительность.

Чем могу быть полезна?

Создам для Вас инфографику для карточки товара для маркетплейсов Wildberries и Ozon:

-Проведу анализ карточек конкурентов, чтобы выделить Ваш товар на фоне остальных.

-Учту Ваши пожелания.

-Поэтапно согласую дизайн.

-Выполню заказ в обещанные сроки.

По завершению работы Вы получите карточки товара, соответствующие всем критериям маркетплейса.

Что нужно для сотрудничества:

Предоставить мне максимально полную информацию о Вашем товаре:

-Качественные фото

-Название товара

-Описание товара

-Комплектация (если это важно отразить в карточке товара)

-Размеры, размерная сетка (если это важно отразить в карточке товара)

-Для чего используется (если это важно отразить в карточке товара)

-Особенности эксплуатации (если это важно отразить в карточке товара)

-Состав, материал (если это важно отразить в карточке товара)

-Страна производства (если это важно отразить в карточке товара)

-Особые обозначения (ВРА, ЕАС, и др.) (если это важно отразить в карточке товара)

-Примеры карточек, которые нравятся

-Примеры карточек, которые не нравятся

-Площадка маркетплейса

Если нужна будет помощь в составлении ТЗ - пишите

Моя цель - чтобы клиент остался довольным