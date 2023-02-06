Арина Arina__IvantsovaArina__Ivantsova
Привет! Я Арина. Штурмую мир инфографики и дизайна.
Человек, который всерьез верит, что правильный дизайн облегчает жизнь продавцу.
Все свое свободное время уделяю самообразованию и повышению навыков в дизайне. Благодаря работе в авиации я знаю, что такое ответственность, пунктуальность и исполнительность.
Чем могу быть полезна?
Создам для Вас инфографику для карточки товара для маркетплейсов Wildberries и Ozon:
-Проведу анализ карточек конкурентов, чтобы выделить Ваш товар на фоне остальных.
-Учту Ваши пожелания.
-Поэтапно согласую дизайн.
-Выполню заказ в обещанные сроки.
По завершению работы Вы получите карточки товара, соответствующие всем критериям маркетплейса.
Что нужно для сотрудничества:
Предоставить мне максимально полную информацию о Вашем товаре:
-Качественные фото
-Название товара
-Описание товара
-Комплектация (если это важно отразить в карточке товара)
-Размеры, размерная сетка (если это важно отразить в карточке товара)
-Для чего используется (если это важно отразить в карточке товара)
-Особенности эксплуатации (если это важно отразить в карточке товара)
-Состав, материал (если это важно отразить в карточке товара)
-Страна производства (если это важно отразить в карточке товара)
-Особые обозначения (ВРА, ЕАС, и др.) (если это важно отразить в карточке товара)
-Примеры карточек, которые нравятся
-Примеры карточек, которые не нравятся
-Площадка маркетплейса
Если нужна будет помощь в составлении ТЗ - пишите
Моя цель - чтобы клиент остался довольным
- Дизайн карточки товара для Wildberries7 просмотров
- Инфографика для маркетплейса2 просмотра