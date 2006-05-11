Ищем дизайнеров для разработки дизайна сайтов клиентов компании (имиджевые сайты, интернет-магазины). Ссылки на портфолио и свои контакты присылайте на [email protected].
Агентство Информационное Arina_hrArina_hr
Информационное Агентство «Трейд.Су» основано в 2003 году и специализируется на разработке и внедрении передовых решений в области электронной торговли и продвижения компаний на корпоративном рынке.
- $500Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Информационное Агентство "Трейд. Су" приглашает контент-менеджера для выполнения работы удаленно из Тюмени, Челябинска, Нижнего Новгорода, Мурманска, Белгорода. Требования: Наличие ПК, интернет (e-mail, icq), машинопись, знание html на уровне редактирования контента, умение красиво разместить графику, тексты и таблицы ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
Информационное Агентство "Трейд. Су" приглашает контент-менеджера для выполнения работы удаленно из Тюмени, Челябинска, Нижнего Новгорода, Мурманска, Белгорода. Требования: Наличие ПК, интернет (e-mail, icq), машинопись, знание html на уровне редактирования контента, умение красиво разместить графику, тексты и таблицы ...Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Агентство экономической информации приглашает на постоянную работу в отдел рекламы и маркетинга Технического дизайнера. Обязанности: разработка баннеров (gif, flash) для клиентов агентства, создание графических объектов для web-сайтов клиентов, обработка иллюстраций. Требования: возраст 20-35 лет, высшее/неполное высшее образование, ...Баннерынет заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Срочно требуется модератор на постоянную удаленную работу. График работы с 9 до 16, пн.-пт., необходимо вносить информационные блоки(заявки) на сайт. Среднемесячный доход от $300 у.е., стоимость одной заявки 6 центов. Вам достаточно иметь выделенный быстрый ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Агентство экономической информации приглашает в отдел рекламы и маркетинга Дизайнера. Обязанности: разработка баннеров (gif, flash) для клиентов агентства, создание графических объектов для web-сайтов клиентов, обработка иллюстраций для сайтов, участие в разработке дизайна для 150 собственных ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт18 лет назад