Arina_hr

Агентство Информационное Arina_hr

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Информационное Агентство «Трейд.Су» основано в 2003 году и специализируется на разработке и внедрении передовых решений в области электронной торговли и продвижения компаний на корпоративном рынке.

  • Контент-менеджер, редактор, журналист

    $250

    Информационное Агентство "Трейд. Су" приглашает контент-менеджера для выполнения работы удаленно из Тюмени, Челябинска, Нижнего Новгорода, Мурманска, Белгорода. Требования: Наличие ПК, интернет (e-mail, icq), машинопись, знание html на уровне редактирования контента, умение красиво разместить графику, тексты и таблицы ...

    HTML
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Редактор, контент-менеджер, журналист.

    $250

    Информационное Агентство "Трейд. Су" приглашает контент-менеджера для выполнения работы удаленно из Тюмени, Челябинска, Нижнего Новгорода, Мурманска, Белгорода. Требования: Наличие ПК, интернет (e-mail, icq), машинопись, знание html на уровне редактирования контента, умение красиво разместить графику, тексты и таблицы ...

    HTML
    Редактирование и Корректура3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Технический дизайнер

    $100

    Агентство экономической информации приглашает на постоянную работу в отдел рекламы и маркетинга Технического дизайнера. Обязанности: разработка баннеров (gif, flash) для клиентов агентства, создание графических объектов для web-сайтов клиентов, обработка иллюстраций. Требования: возраст 20-35 лет, высшее/неполное высшее образование, ...

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модератор, удаленная работа

    $500

    Срочно требуется модератор на постоянную удаленную работу. График работы с 9 до 16, пн.-пт., необходимо вносить информационные блоки(заявки) на сайт. Среднемесячный доход от $300 у.е., стоимость одной заявки 6 центов. Вам достаточно иметь выделенный быстрый ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Дизайнер (работа в офисе, Москва)

    $1000

    Агентство экономической информации приглашает в отдел рекламы и маркетинга Дизайнера. Обязанности: разработка баннеров (gif, flash) для клиентов агентства, создание графических объектов для web-сайтов клиентов, обработка иллюстраций для сайтов, участие в разработке дизайна для 150 собственных ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад