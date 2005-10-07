Arman_arman

Все что мы хотим видеть - мы творим

Здравствуйте, меня зовут Арман, я очень хороший дизайнер логотипов, у меня есть фотографии моих работ, все они сделаны в программе "Adobe illustrator"

Расскажу о своих качествах. Я очень креативный, старательный, пунктуальный, сделаю все вовремя и как надо

От вас мне потребуется лишь ваше желание

Мой номер телефона:

89887364657



Думаю, мы с вами точно сработаемся!