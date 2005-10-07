Arman_arman

Арман Оганесян Arman_armanArman_arman
18 летРоссия/Ставрополь
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Все что мы хотим видеть - мы творим
Здравствуйте, меня зовут Арман, я очень хороший дизайнер логотипов, у меня есть фотографии моих работ, все они сделаны в программе "Adobe illustrator"
Расскажу о своих качествах. Я очень креативный, старательный, пунктуальный, сделаю все вовремя и как надо
От вас мне потребуется лишь ваше желание
Мой номер телефона:
89887364657
Думаю, мы с вами точно сработаемся!
Я против войны в Украине!