Моя цель - качественно и в срок предоставить услугу!
Меня зовут Андрей, я из Киева. Работал IT-support специалистом. Много обучался и практиковался, решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
Умею делать качественную, адаптивную верстку, на основе макетов для ПК, пишу чистый и понятный код. Обожаю решать задачи на языке JavaScript, есть опыт работы с Bootstrap, SASS, jQuery, React, Python.
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Cвязаться со мной можно следующим образом:
Facebook - facebook.com/arminonly04
✎ - Viber, Telegram - +380674405879
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Примеры моих работ по верстке можете увидеть ниже:
https://armind04.github.io/binary/
https://armind04.github.io/aod/
https://armind04.github.io/webstorm/
https://armind04.github.io/prime/
https://armind04.github.io/activeBox/
https://armind04.github.io/business/
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Я всегда на связи и со мной комфортно работать!
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На свою работу предоставляю гарантию, в течение двух недель после передачи работы я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
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Facebook - facebook.com/arminonly04
✎ - Viber, Telegram - +380674405879
Портфолио
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