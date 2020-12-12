➡Либо качественно, либо никак!✪ JavaScript ✪, адаптивная верстка☑, CSS➌, HTML5, Flexbox▤, БЭМ, web-интерфейсы

Моя цель - качественно и в срок предоставить услугу!

Меня зовут Андрей, я из Киева. Работал IT-support специалистом. Много обучался и практиковался, решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

Умею делать качественную, адаптивную верстку, на основе макетов для ПК, пишу чистый и понятный код. Обожаю решать задачи на языке JavaScript, есть опыт работы с Bootstrap, SASS, jQuery, React, Python.

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Cвязаться со мной можно следующим образом:

Facebook - facebook.com/arminonly04

✉ - [email protected]

✎ - Viber, Telegram - +380674405879

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Примеры моих работ по верстке можете увидеть ниже:

https://armind04.github.io/binary/

https://armind04.github.io/aod/

https://armind04.github.io/webstorm/﻿

https://armind04.github.io/prime/﻿

https://armind04.github.io/activeBox/

https://armind04.github.io/business/

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Я всегда на связи и со мной комфортно работать!

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На свою работу предоставляю гарантию, в течение двух недель после передачи работы я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

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Facebook - facebook.com/arminonly04

✉ - [email protected]

✎ - Viber, Telegram - +380674405879