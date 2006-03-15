Интернет компания для работы над будущими проектами по созданию сайтов ищет PHP программиста и верстальщика в одном лице. Если вас заинтересовала пишите на: [email protected], обсудим всё более подробно.
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- Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Требуется дизайнер для создания сайта посвящённого автомобилям, бюджет плюс минус 400$ , если кото-то заинтересовало моё предложение, то пишите и присылайте обязательно свои портфолио, на адрес: [email protected]Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $250
Требуется програмист для вёрстки сайта и создании систему управления сайтом и контентом на сайте, есть ТЗ, макеты страниц сайта и всего остально, требуется сверстать сайт, обязательно должна быть либо создана либо если есть то подключить ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт18 лет назад
компании Activegroup (www.activegroup.ru) тредуеться для работы над проектами профессионалы в области дизайна и Flash, просьба адреса Ваших портфолио и информацию о Вас направлять на мою почту.Веб-дизайн и Интерфейсы8 заявокЗакрыт18 лет назад