HTML/Css(Scss), Адаптивная, Валидная(W3C), Оптимизированная(Gulp), Качественная верстка в срок.
Знания
- HTML
- CSS (Sass) / Flexbox, Grid
- JavaScript
- Gulp
- PHP
- WordPress
- Figma
- Adobe Photoshop
- Соблюдаю сроки
- Работу делаю качественно и быстро
- Не беру проекты которые не смогу закончить
- Не избегаю правок
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Я против войны в Украине!
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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- Сайт дизайнера22 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
Арсен отлично справился с проектом, закончил даже раньше срока. Очень довольна сотрудничеством!
Ответный отзыв
Сотрудничество было приятным, оплатили в срок. Правки не многочисленны.