﻿HTML/Css(Scss), Адаптивная, Валидная(W3C), Оптимизированная(Gulp), Качественная верстка в срок.

Знания 

HTML

CSS (Sass) / Flexbox, Grid

JavaScript

Gulp

PHP

WordPress

Figma

Adobe Photoshop

Соблюдаю сроки

Работу делаю качественно и быстро

Не беру проекты которые не смогу закончить

Не избегаю правок

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