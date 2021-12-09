ArsenSh

Арсен Шерипов ArsenSh

 
25 летРоссия/Сургут
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад

﻿HTML/Css(Scss), Адаптивная, Валидная(W3C), Оптимизированная(Gulp), Качественная верстка в срок.

Знания 

  • HTML
  • CSS (Sass) / Flexbox, Grid
  • JavaScript
  • Gulp
  • PHP
  • WordPress
  • Figma
  • Adobe Photoshop
Почему стоит работать со мной💪
  • Соблюдаю сроки
  • Работу делаю качественно и быстро
  • Не беру проекты которые не смогу закончить
  • Не избегаю правок
Связь со мной 👋

Пишите в личные сообщения или ищите контакты у меня на сайте.

PHPJavascriptWordPressHTMLCSSFigma
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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
ivannaprotsak
Иванна 
21 годУкраина
3 года в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
2 года назад
Фронт-энд сайта
Арсен отлично справился с проектом, закончил даже раньше срока. Очень довольна сотрудничеством!
Сотрудничество было приятным, оплатили в срок. Правки не многочисленны.
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