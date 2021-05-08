Нужен современный логотип за недорого? Это я!
-Я графический дизайнер, готовый сделать ваш заказ в кратчайшие сроки за небольшую плату!
Почему я:
-Дешево!
-Кратчайшие сроки (1-2 дня)
-Выполню любые ваши замыслы
-Работаю в Adobe illustrator
Контакты:
mail - [email protected]
Номер/Viper - +79052494986
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