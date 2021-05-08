Нужен современный логотип за недорого? Это я!

-Я графический дизайнер, готовый сделать ваш заказ в кратчайшие сроки за небольшую плату!

Почему я:

-Дешево!

-Кратчайшие сроки (1-2 дня)

-Выполню любые ваши замыслы

-Работаю в Adobe illustrator

Контакты:

mail - [email protected]

vk - https://vk.com/senyaj39

Номер/Viper - +79052494986