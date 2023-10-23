Опытный генератор лидов, обеспечивающий рост за счет передовых стратегий

Опытный лидогенератор с большим опытом работы в области генерации и управления лидами. Прошел путь от стажера до руководителя группы генераторов в компании NexaLeads. Я специализируюсь на поиске потенциальных клиентов, оптимизации конверсии и развитии команды.