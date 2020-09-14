WebPie Design - бюджетные, качественные сайты "под ключ" на Tilda - быстро.

Здравствуйте! Меня зовут Артур (WebPie Design) и я хочу представить Вам свои

услуги веб-дизайнера сайтов на Tilda.

🔥Разработаю для Вас:

- Лендинг;

- Многостраничный сайт;

- Интернет-магазин (до 50-100 позиций);

- Логотип;

- Визитку.

🔥В чём мои преимущества:

✅ Услуги значительно дешевле рыночной стоимости, при этом качество остаётся на высоте;

✅ Ориентируемся на лаконическую структуру и интересный дизайн сайта;

✅ Учитываются все ваши пожелания;

✅ Работа в Zero-block, не готовыми шаблонами.

✅ Адаптация под все устройства;

✅ Связь со мной 24/7;

✅ Краткие сроки исполнения заказов.

✅ Есть портфолио из пяти сайтов разных категорий.

Мой сайт-визитка, где есть всё: http://webpie.tilda.ws/