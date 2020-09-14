WebPie Design - бюджетные, качественные сайты "под ключ" на Tilda - быстро.
Здравствуйте! Меня зовут Артур (WebPie Design) и я хочу представить Вам свои
услуги веб-дизайнера сайтов на Tilda.
🔥Разработаю для Вас:
- Лендинг;
- Многостраничный сайт;
- Интернет-магазин (до 50-100 позиций);
- Логотип;
- Визитку.
🔥В чём мои преимущества:
✅ Услуги значительно дешевле рыночной стоимости, при этом качество остаётся на высоте;
✅ Ориентируемся на лаконическую структуру и интересный дизайн сайта;
✅ Учитываются все ваши пожелания;
✅ Работа в Zero-block, не готовыми шаблонами.
✅ Адаптация под все устройства;
✅ Связь со мной 24/7;
✅ Краткие сроки исполнения заказов.
✅ Есть портфолио из пяти сайтов разных категорий.
Мой сайт-визитка, где есть всё: http://webpie.tilda.ws/