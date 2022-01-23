UI/UX дизайн — дизайн который продаёт!

Всем привет! Меня зовут Никита.

Я UI/UX дизайнер. Занимаюсь разработкой современного и продуманного дизайна - дизайна который приносит прибыль и продаёт.

Мои основные направления:

— Дизайн сайтов

— Дизайн мобильных интерфейсов (приложений)

— Вёрстка сайтов на Тильде / Тильда под ключ

— Оформлением соцсетей

— Создание рекламных баннеров и креативов

Проходил обучение у таких именитых ребят и студий как:

Алексея Савченко "Дизайн-Огонь" / Александра Антипина "Study Kvo" / Яндекс практикума "Дизайнер интерфейсов"

Работал и сотрудничал с такими компаниями как:

КБ-Ресурс / RV logistik / Qwestern / UP busiress / RomanExpert / Рефинанс Капитал / Земский Банк / Мойка-мойка

Рабочие программы и инструменты:

— Figma

— Adobe Photoshop

— Adobe Illustrator

— Тильда

Опыт работы в сфере Веб-дизайна 3 года. К работе отношусь серьёзно и ответственно. Сроки не срываю, держу обратную связь 24/7. Работаю с 8:00 до 21:00 (по МСК).

С портфолио можно ознакомиться в профиле на Behance

Хотите сделать заказ или возникли вопросы, пишите:

Telegram: @Nikita_White_Style

Skype: https://join.skype.com/invite/iFZCvnXCUGHt

E-mail: [email protected]

Вконтакте: https://vk.com/nekit.prof

Буду очень рад поработать над вашим проектом, пишите)))