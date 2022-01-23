Всем привет! Меня зовут Никита.
Я UI/UX дизайнер. Занимаюсь разработкой современного и продуманного дизайна - дизайна который приносит прибыль и продаёт.
Мои основные направления:
— Дизайн сайтов
— Дизайн мобильных интерфейсов (приложений)
— Вёрстка сайтов на Тильде / Тильда под ключ
— Оформлением соцсетей
— Создание рекламных баннеров и креативов
Проходил обучение у таких именитых ребят и студий как:
Алексея Савченко "Дизайн-Огонь" / Александра Антипина "Study Kvo" / Яндекс практикума "Дизайнер интерфейсов"
Работал и сотрудничал с такими компаниями как:
КБ-Ресурс / RV logistik / Qwestern / UP busiress / RomanExpert / Рефинанс Капитал / Земский Банк / Мойка-мойка
Рабочие программы и инструменты:
— Figma
— Adobe Photoshop
— Adobe Illustrator
— Тильда
Опыт работы в сфере Веб-дизайна 3 года. К работе отношусь серьёзно и ответственно. Сроки не срываю, держу обратную связь 24/7. Работаю с 8:00 до 21:00 (по МСК).
С портфолио можно ознакомиться в профиле на Behance
Хотите сделать заказ или возникли вопросы, пишите:
Telegram: @Nikita_White_Style
Skype: https://join.skype.com/invite/iFZCvnXCUGHt
E-mail: [email protected]
Вконтакте: https://vk.com/nekit.prof
Буду очень рад поработать над вашим проектом, пишите)))
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