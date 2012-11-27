ArtNN

Артём ArtNN

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Быстрое, качественное наполнение сайтов.

Выполняю проекты по наполнению сайтов готовым контентом.

Предлагаемые услуги:

  • Наполнение сайтов, интернет-магазинов;
  • Работа с фотографиями (подбор,обрезка);
  • Поиск различной информации в Интернете;
Работаю с CMS: Wordpress (WooCommerce), Joomla, Битрикс, OpenCart, DLE, Simpla, PrestaShop, CS-Cart самописные CMS.

Сертификаты:

HTML&CSS (начальный уровень) - Сертификат

Способы оплаты:

  • Сбербанк;
  • WebMoney;
  • Яндекс деньги;

Контакты:

Отзывы заказчиков

AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$500
10 баллов
10 лет назад
Добавление статей на сайт
Всё ок.
Большое спасибо Максиму за очередное сотрудничество! Как всегда четкое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$1000
10 баллов
11 лет назад
Добавление статей на сайт
Всё, как всегда, хорошо. Спасибо!
В очередной раз благодарен за интересную работу и своевременную оплату. Спасибо!
Ответный отзыв
AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Добавление статей на сайт
Всё было сделано хорошо.
Максим, отличный заказчик, четкое задание, своевременная оплата. Было приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
garisson
Игорь 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$80
10 баллов
12 лет назад
Собрать описание и фото товаров с интернета
Артем, отлично справился с заданием. Всё было сделано точно в срок. Качество работы на высоте, никаких ошибок в собранных материалах.
Игорь, отличный заказчик, четкое задание, своевременная оплата. Спасибо! Было приятно сотрудничать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
4 отзыва
$3/час
нет рейтинга