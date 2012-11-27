Быстрое, качественное наполнение сайтов.
Выполняю проекты по наполнению сайтов готовым контентом.
Предлагаемые услуги:
- Наполнение сайтов, интернет-магазинов;
- Работа с фотографиями (подбор,обрезка);
- Поиск различной информации в Интернете;
Сертификаты:HTML&CSS (начальный уровень) - Сертификат
Способы оплаты:
- Сбербанк;
- WebMoney;
- Яндекс деньги;
Контакты:
- Skype: artnn89
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @ArtNN89
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Наполнение интернет-магазина на CMS.S340 просмотров
- Ежедневное добавление статей на сайт.1045 просмотров
- Каталог игр для приставок.1088 просмотров
- Добавление статей на строительный портал896 просмотров
- Интернет-магазин итальянской мебели.1106 просмотров
Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
10 лет назад
Всё ок.
Ответный отзыв
Большое спасибо Максиму за очередное сотрудничество! Как всегда четкое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую!
$1000
10 баллов
11 лет назад
Всё, как всегда, хорошо. Спасибо!
Ответный отзыв
В очередной раз благодарен за интересную работу и своевременную оплату. Спасибо!
$500
10 баллов
12 лет назад
Всё было сделано хорошо.
Ответный отзыв
Максим, отличный заказчик, четкое задание, своевременная оплата. Было приятно сотрудничать.
$80
10 баллов
12 лет назад
Артем, отлично справился с заданием. Всё было сделано точно в срок. Качество работы на высоте, никаких ошибок в собранных материалах.
Ответный отзыв
Игорь, отличный заказчик, четкое задание, своевременная оплата. Спасибо! Было приятно сотрудничать. Рекомендую!
Наполнение сайтов
4 отзыва
$3/час
нет рейтинга