Art-Projects

В веб-дизайне уже 2-й год. Имеется сертификат школы веб-дизайна Highlights school

Разработаю для вас дизайн под любую нишу. Работаю в основном в стиле минимализм, но люблю интересные и яркие проекты, которые требуют расширить границы

Пишите и мы обсудим с вами будущий проект. Всегда на связи. Буду рад сотрудничеству с вами:-)