Art-Projects
В веб-дизайне уже 2-й год. Имеется сертификат школы веб-дизайна Highlights school
Разработаю для вас дизайн под любую нишу. Работаю в основном в стиле минимализм, но люблю интересные и яркие проекты, которые требуют расширить границы
Пишите и мы обсудим с вами будущий проект. Всегда на связи. Буду рад сотрудничеству с вами:-)
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Портфолио
- Дизайн для книжного онлайн-каталога96 просмотров
- Редизайн главной страницы интернет-магазина64 просмотра
- Дизайн сайта туристической компании62 просмотра
- Вдохновение65 просмотров
- Сайт-портфолио39 просмотров