3D-художник, визуализатор, специалист Unity

Портфолио: http://artlynnik.ru

Июль 2013 — настоящее время

Фриланс

Создание интерактивной архитектурной визуализации на Юнити. Я делал всё, кроме модели дома и ландшафта. http://artlynnik.ru/?go=all/interactive-architectural-visualisation-wip/

Разработка мобильной гоночной игры в постапок. стиле на Юнити.

Основная деятельность: создание автомобилей, шейдеров, материалов и текстур для них. http://artlynnik.ru/tags/random-racing/

Ноябрь 2012 — Июнь 2013

MAD Studio

Работал над двумя проектами.

Онлайновая гоночная игра Steel Riders на движке Unity. Я моделировал автомобили по концептам, создавал развёртки, текстурировал, настраивал материалы в Unity. (Разработка приостановлена)

Мои работы для игры: http://artlynnik.ru/tags/steel-riders/

Симулятор футбольного менеджера Football Highlights для социальных сетей. Я занимался дизайном и моделированием, текстурированием, визуализацией зданий для игрового города, медалей, кубков и других футбольных наград.

Мои работы для игры: http://artlynnik.ru/tags/football-highlights/