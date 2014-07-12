Портфолио: http://artlynnik.ru
Июль 2013 — настоящее время
Фриланс
Создание интерактивной архитектурной визуализации на Юнити. Я делал всё, кроме модели дома и ландшафта. http://artlynnik.ru/?go=all/interactive-architectural-visualisation-wip/
Разработка мобильной гоночной игры в постапок. стиле на Юнити.
Основная деятельность: создание автомобилей, шейдеров, материалов и текстур для них. http://artlynnik.ru/tags/random-racing/
Ноябрь 2012 — Июнь 2013
MAD Studio
Работал над двумя проектами.
Онлайновая гоночная игра Steel Riders на движке Unity. Я моделировал автомобили по концептам, создавал развёртки, текстурировал, настраивал материалы в Unity. (Разработка приостановлена)
Мои работы для игры: http://artlynnik.ru/tags/steel-riders/
Симулятор футбольного менеджера Football Highlights для социальных сетей. Я занимался дизайном и моделированием, текстурированием, визуализацией зданий для игрового города, медалей, кубков и других футбольных наград.
Мои работы для игры: http://artlynnik.ru/tags/football-highlights/
- Скульптура черепа257 просмотров
- Визуализация вишни180 просмотров
- Интерактивная архитектурная визуализация на Unity439 просмотров
- Apocalyptic Cars188 просмотров
- Низкополигональная модель Leica IIIf181 просмотр
- Визуализация фотоаппарата Leica IIIf195 просмотров
- Футбольные награды397 просмотров
- Футбольный городок199 просмотров
- Blender Can174 просмотра
- Бассейн170 просмотров
- Дорога230 просмотров
- Заброшенный склад1324 просмотра