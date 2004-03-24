Дизайн
Добрый день! Меня зовут Денис. Постоянное место жительство в Украине, но сейчас нахожусь на учебе в Европе.Опыт работы — год.К каждому выполнению отношусь максимально ответственно, и всегда выслушиваю пожелания клиента, чтобы сделать тот результат который нужен КЛИЕНТУ!
Основные специальности:
Создание дизайна для сайтов UI/UX
Создание карточек
Создание лендинг сайтов
Я очень работоспособный человек, и даже если у человека поджимают сроки в сдаче проекта, то человек его получит ВОВРЕМЯ, так еще и так же качественно.
Мои контакты
Telegram:+359877823878 или @den_pal
Whatsapp:+380930819527
Viber: +380930819527
Портфолио:
https://www.upwork.com/freelancers/~01d4ce4664483090e8?viewMode=1