Дизайн

Добрый день! Меня зовут Денис. Постоянное место жительство в Украине, но сейчас нахожусь на учебе в Европе.Опыт работы — год.К каждому выполнению отношусь максимально ответственно, и всегда выслушиваю пожелания клиента, чтобы сделать тот результат который нужен КЛИЕНТУ!

Основные специальности:

Создание дизайна для сайтов UI/UX

Создание карточек

Создание лендинг сайтов

Я очень работоспособный человек, и даже если у человека поджимают сроки в сдаче проекта, то человек его получит ВОВРЕМЯ, так еще и так же качественно.

Мои контакты

Telegram:+359877823878 или @den_pal

Whatsapp:+380930819527

Viber: +380930819527

Портфолио:

https://www.upwork.com/freelancers/~01d4ce4664483090e8?viewMode=1