Artamonov_Denis

Моушен-дизайнер

Я моушен-дизайнер.

Специализируюсь на видео-пояснениях, анимации пользовательского интерфейса, логотипов, инфографики, плоском дизайне, персонажной анимации, кинетической типографике и 3D анимации.

Я активно развиваюсь в дизайне и пробую новые техники.

Мой опыт работы охватывает такие программы как: Adobe After Effects, Illustrator, Photoshop, Premiere Pro и Unreal Engine.

Я буду рад помочь вам создать качественный продукт! Пишите, я отвечу на все ваши вопросы.