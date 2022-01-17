Artarinat

Арина Artarinat

 
51 год
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Качественный дизайн: сайты, лендинги, баннеры.

Моя специализация:

  • Дизайн сайтов/лендингов
  • Дизайн рекламных баннеров
  • Дизайн интерфейсов
  • Оформление соцсетей: лента Инстаграм, Фейсбук, дизайн постов/сторис, обложки Ютуб.
  • Карточки товара для маркетплейсов

Портфолио

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