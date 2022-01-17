Качественный дизайн: сайты, лендинги, баннеры.
Моя специализация:
- Дизайн сайтов/лендингов
- Дизайн рекламных баннеров
- Дизайн интерфейсов
- Оформление соцсетей: лента Инстаграм, Фейсбук, дизайн постов/сторис, обложки Ютуб.
- Карточки товара для маркетплейсов
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Портфолио
- Карточки товара для маркетплейсов40 просмотров
- Карточки товаров для Wildberries51 просмотр
- Christmas tree App51 просмотр
- Workout App48 просмотров
- Plants Care App32 просмотра
- Coffee Shop Mobile App46 просмотров
- Карточка товара21 просмотр
- Сайт отеля25 просмотров
- Карточки для WILDBERRIES32 просмотра
- Карточки для WILDBERRIES31 просмотр
- Web баннер29 просмотров
- Постеры27 просмотров