$50
Необходимо выполнить дизайн мини сайта из 5 страниц на тему смотка спидометров.
Дизайн сайтов28 заявок
Закрыт
17 лет назад
Необходимо выполнить дизайн мини сайта из 5 страниц на тему смотка спидометров.
Серверный PHP скрипт забирающий почту с mail.ru через WEB-ИНТЕРФЕЙС, архивирует ее и выкладывает на ftp.
После регистрации в большом кол-ве каталогов на почту приходит большое колличество писем с подтверждением регистрации. Нужен скрипт, который забирает всю почту, найдет все ссылки(link) в письмах и пройдется по ним, подтверждая регистрацию. Поддержка Крон.