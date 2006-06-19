После регистрации в большом кол-ве каталогов на почту приходит большое колличество писем с подтверждением регистрации. Нужен скрипт, который забирает всю почту, найдет все ссылки(link) в письмах и пройдется по ним, подтверждая регистрацию. Поддержка Крон.