Добрый день! Меня зовут Артем. Я трудолюбивый дизайнер нацеленный на результат. Работаю в программе Adobe photoshop и могу выполнить для вас разные проекты (Банер, визитка, оформление YouTube канала и т.д.). Отзывчивый и всегда на связи.
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Портфолио
- Дизайн двусторонних визиток55 просмотров
- Дизайн двусторонних визиток65 просмотров
- Дизайн двусторонних визиток56 просмотров
- Уберу или заменю фон на фото74 просмотра
- Уберу или заменю фон на фото59 просмотров
- Уберу или заменю фон на фото70 просмотров