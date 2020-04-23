Добрый день! Меня зовут Артем. Я трудолюбивый дизайнер нацеленный на результат. Работаю в программе Adobe photoshop и могу выполнить для вас разные проекты (Банер, визитка, оформление YouTube канала и т.д.). Отзывчивый и всегда на связи.