Якісна, адаптивна верстка. Кросбраузерний, валідний код. HTML / CSS / SCSS / FlexBox / Grid / JavaScript / React.js

Я Front-end розробник.

Надаю весь спектр послуг розробки сайту:

Адаптивна верстка багатосторінкового сайту

Верстка лендінгу

Верстка та розробка інтернет-магазину

Розробка та додавання нових "фіч" та технологій

Працюючи зі мною ви отримуєте:

✔️ Надійну та зручну верстку.

Якщо ви захочете змінити заголовок або додати зображення, чи додати десь більше тексту якого не було в дизайні, то нічого не "поїде" та не "попливе". Це і є надійна та зручна верстка.

✔️ Чистий, валідний, крос браузерний та оптимізований код (для SEO).

Всі ці пункти говорять вам про одне - ви отримаєте сайт, який швидко завантажуватиметься і коректно відображатись у всіх сучасних браузерах.

✔️ Гарантію на роботу.

У роботі я використовую:

HTML (HTML5) | CSS (CSS3) | SCSS

BEM

FlexBox | Grid

Gulp

Java Script

Figma | Adobe XD

React.js

Framer motion

Slick-slider

Swiper slider

Animate-animated

TailwindCSS

Material UI

Відповідальність

Завжди доводжу справи до кінця;

Роботу виконую суворо по ТЗ та по побажанням замовника;

Завжди на зв'язку.

Я дуже ціную ділові стосунки та прагну щоб всі мої клієнти та партнери були задоволені моїми роботами, тому я на кожне замовлення викладаюсь по максимуму.

Для мене в пріоритеті репутація а не заробіток

Буду дуже радий співпраці!