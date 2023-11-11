ArtemLira

Артем Ліра ArtemLira

 
39 летУкраина/Запорожье
год на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Якісна, адаптивна верстка. Кросбраузерний, валідний код. HTML / CSS / SCSS / FlexBox / Grid / JavaScript / React.js

Я Front-end розробник.

Надаю весь спектр послуг розробки сайту:

  • Адаптивна верстка багатосторінкового сайту

  • Верстка лендінгу

  • Верстка та розробка інтернет-магазину

  • Розробка та додавання нових "фіч" та технологій

Працюючи зі мною ви отримуєте:

✔️ Надійну та зручну верстку.

Якщо ви захочете змінити заголовок або додати зображення, чи додати десь більше тексту якого не було в дизайні, то нічого не "поїде" та не "попливе". Це і є надійна та зручна верстка.

✔️ Чистий, валідний, крос браузерний та оптимізований код (для SEO).

Всі ці пункти говорять вам про одне - ви отримаєте сайт, який швидко завантажуватиметься і коректно відображатись у всіх сучасних браузерах.

✔️ Гарантію на роботу.

У роботі я використовую:

  • HTML (HTML5) | CSS (CSS3) | SCSS

  • BEM

  • FlexBox | Grid

  • Gulp

  • Java Script

  • Figma | Adobe XD

  • React.js

  • Framer motion

  • Slick-slider

  • Swiper slider

  • Animate-animated

  • TailwindCSS

  • Material UI

Відповідальність

  • Завжди доводжу справи до кінця;

  • Роботу виконую суворо по ТЗ та по побажанням замовника;

  • Завжди на зв'язку.

Я дуже ціную ділові стосунки та прагну щоб всі мої клієнти та партнери були задоволені моїми роботами, тому я на кожне замовлення викладаюсь по максимуму. 

Для мене в пріоритеті репутація а не заробіток

Буду дуже радий співпраці!

JavascriptHTMLCSSFigmaJavaSCSSGulp
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#1898
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#3331