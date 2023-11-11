Я Front-end розробник.
Надаю весь спектр послуг розробки сайту:
Адаптивна верстка багатосторінкового сайту
Верстка лендінгу
Верстка та розробка інтернет-магазину
Розробка та додавання нових "фіч" та технологій
Працюючи зі мною ви отримуєте:
✔️ Надійну та зручну верстку.
Якщо ви захочете змінити заголовок або додати зображення, чи додати десь більше тексту якого не було в дизайні, то нічого не "поїде" та не "попливе". Це і є надійна та зручна верстка.
✔️ Чистий, валідний, крос браузерний та оптимізований код (для SEO).
Всі ці пункти говорять вам про одне - ви отримаєте сайт, який швидко завантажуватиметься і коректно відображатись у всіх сучасних браузерах.
✔️ Гарантію на роботу.
У роботі я використовую:
HTML (HTML5) | CSS (CSS3) | SCSS
BEM
FlexBox | Grid
Gulp
Java Script
Figma | Adobe XD
React.js
Framer motion
Slick-slider
Swiper slider
Animate-animated
TailwindCSS
Material UI
Відповідальність
Завжди доводжу справи до кінця;
Роботу виконую суворо по ТЗ та по побажанням замовника;
Завжди на зв'язку.
Я дуже ціную ділові стосунки та прагну щоб всі мої клієнти та партнери були задоволені моїми роботами, тому я на кожне замовлення викладаюсь по максимуму.
Для мене в пріоритеті репутація а не заробіток
Буду дуже радий співпраці!
- Geleonнет просмотров
- Portfolio Lira Artem4 просмотра
- Багатосторінковий адаптивний сайт ресторану Gerich12 просмотров
- Багатосторінковий інтернет-магазин кавової продукції11 просмотров
- Лендінг односторінкового сайту меблевої компанії13 просмотров