HTML - Верстка / Адаптивная / Кроссбраузерная / Оптимизированный код и изображения / Строго в сроки
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ
Отзывчивый / Кроссбраузерный / Действительный код W3C.
Последние стандарты — HTML5, CSS3, Flexbox, Grid, Transitions & Animations и т. д.
Графика с поддержкой SVG/Retina.
Поддержка специальных возможностей (WAI-ARIA).
БЭМ для именования классов CSS.
Google PageSpeed Insights — зеленая зона.
И самое главное - Поддерживаемый, Чистый, Хорошо прокомментированный код.
МОИ ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Ответственность
Качество
Эффективность
Тестирование и кроссбраузерность
Большое внимание к деталям
Общительность
Настроен на создание отличных проектов вовремя и в рамках бюджета
МОИ НАВЫКИ
HTML5
CSS 3, sass/scss
JavaScript, jQuery
Figma
GitHub
Webpack
СВЯЗЬ
E-mail: [email protected]
Телеграм: Molokov_Frontend
Портфолио
- Адаптивная верстка 3D scroll landingPage PC-Mobile15 просмотров
- Адаптивная верстка landingPage PC-Mobile10 просмотров
- Адаптивная верстка landingPage PC-Mobile10 просмотров