ArtemOskar

Артем ArtemOskar

 
35 летУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
HTML - Верстка / Адаптивная / Кроссбраузерная / Оптимизированный код и изображения / Строго в сроки

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ

  • Отзывчивый / Кроссбраузерный / Действительный код W3C.

  • Последние стандарты — HTML5, CSS3, Flexbox, Grid, Transitions & Animations и т. д.

  • Графика с поддержкой SVG/Retina.

  • Поддержка специальных возможностей (WAI-ARIA).

  • БЭМ для именования классов CSS.

  • Google PageSpeed Insights — зеленая зона.

  • И самое главное - Поддерживаемый, Чистый, Хорошо прокомментированный код.

МОИ ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

  • Ответственность

  • Качество

  • Эффективность

  • Тестирование и кроссбраузерность

  • Большое внимание к деталям

  • Общительность

  • Настроен на создание отличных проектов вовремя и в рамках бюджета

МОИ НАВЫКИ

  • HTML5

  • CSS 3, sass/scss

  • JavaScript, jQuery

  • Figma

  • GitHub

  • Webpack

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JavascriptHTMLCSSFigmajQuerySCSSSASS