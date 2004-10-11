ArtemPrybora

Видеомонтаж видео любого типа с работой в Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects.
Я - монтажер видео, работаю в Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects.Монтаж и пост-продакшн некрупных проектов.
Контент-мейкер некоторых ютьюберов.
Примеры работ:
Отправка метериала:
• с нумерацией (если есть в этом важность);
• видеоматериалы присылать в личные сообщения телеграмма или же через чат на самом ОЛХ
• аудио сопровождение, если есть специфические вкусы на музыку и, или, вы хотели бы слышать конкретную мелодию
• детальное представление об видео согласовывать или изложить в ТЗ (Техническое Задание (что требуется конкретно))
Для более детальной информации писать в телеграм: @artempribora
Инстаграм: @_.ap._.ap._
Так же есть возможность обучения монтирования видео похожих на указанные.
Обучение в Premiere Pro или After Effects