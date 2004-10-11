ArtemPrybora

Видеомонтаж видео любого типа с работой в Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects.

Я - монтажер видео, работаю в Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects.

Монтаж и пост-продакшн некрупных проектов.

Контент-мейкер некоторых ютьюберов.

Примеры работ:

https://youtu.be/ouUID5uYRqw

https://youtu.be/SdSngIjuz00

https://youtu.be/dcboUICWFXA

https://youtu.be/okPnRvDyFmc

https://youtu.be/8ht0JFhsAYg

Отправка метериала:

• с нумерацией (если есть в этом важность);

• видеоматериалы присылать в личные сообщения телеграмма или же через чат на самом ОЛХ

• аудио сопровождение, если есть специфические вкусы на музыку и, или, вы хотели бы слышать конкретную мелодию

• детальное представление об видео согласовывать или изложить в ТЗ (Техническое Задание (что требуется конкретно))

Для более детальной информации писать в телеграм: @artempribora

Инстаграм: @_.ap._.ap._

Так же есть возможность обучения монтирования видео похожих на указанные.

Обучение в Premiere Pro или After Effects