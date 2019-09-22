Сверстаю сайт по вашему пожеланию

Привет!

Уделите немножко внимания и узнайте меня получше!)

Я начинающий верстальщик, который стремится достичь хорошей жизни.

Использую инструменты:

HTML5

CSS3

JS

Sass

Gulp4

Kit

Верстаю сайт по макету, требования к ТЗ:

Кратко изложите информацию, которую Вы хотите увидеть в будущем сайте;

По возможности, приложите материалы к макету (шрифты, фото).

Skype - artem.wase4ko17

Телеграмм - @Artemon_22

Почта - [email protected]

После выполненной мною работы, я демонстрирую ваш заказ, и после его просмотра, вы оплачиваете и получаете свой проект.

Работаю без предоплаты!!!

Способы оплаты:

WebMoney: R171525552374.

QIWI: +380505031137.

Как сказал один человек -