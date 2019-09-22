Artem_23

Артем Artem_23

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Сверстаю сайт по вашему пожеланию

Привет!

Уделите немножко внимания и узнайте меня получше!)

Я начинающий верстальщик, который стремится достичь хорошей жизни.

Использую инструменты:

  • HTML5
  • CSS3
  • JS
  • Sass
  • Gulp4
  • Kit
Верстаю сайт по макету, требования к ТЗ:

  • Кратко изложите информацию, которую Вы хотите увидеть в будущем сайте;
  • По возможности, приложите материалы к макету (шрифты, фото).
Связь:

Портфолио: https://www.weblancer.net/users/Artem_23/portfolio/

После выполненной мною работы, я демонстрирую ваш заказ, и после его просмотра, вы оплачиваете и получаете свой проект.

Работаю без предоплаты!!!

Способы оплаты:

  • WebMoney: R171525552374.
  • QIWI: +380505031137.
Как сказал один человек - "Живи, а работай в свободное время".

Отзывы заказчиков

hmaobot
Виктор 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
6 лет назад
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Исполнитель всегда на связи, реагирует на все просьбы и замечания. Рекомендую к сотруднечеству.
Заказчик чётко ставит задачу. Оплата за работу была в срок! Рекомендую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $5от 2 дней
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