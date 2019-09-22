Сверстаю сайт по вашему пожеланию
Привет!
Уделите немножко внимания и узнайте меня получше!)
Я начинающий верстальщик, который стремится достичь хорошей жизни.
Использую инструменты:
- HTML5
- CSS3
- JS
- Sass
- Gulp4
- Kit
- Кратко изложите информацию, которую Вы хотите увидеть в будущем сайте;
- По возможности, приложите материалы к макету (шрифты, фото).
- Skype - artem.wase4ko17
- Телеграмм - @Artemon_22
- Почта - [email protected]
После выполненной мною работы, я демонстрирую ваш заказ, и после его просмотра, вы оплачиваете и получаете свой проект.
Работаю без предоплаты!!!
Способы оплаты:
- WebMoney: R171525552374.
- QIWI: +380505031137.
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
6 лет назад
Исполнитель всегда на связи, реагирует на все просьбы и замечания. Рекомендую к сотруднечеству.
Ответный отзыв
Заказчик чётко ставит задачу. Оплата за работу была в срок! Рекомендую!
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $5от 2 дней
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