Дизайн - это просто!

Всем привет зовут меня Артем. На данный момент проживаю в Харькове. В 2012 году закончил Харьковскую академию дизайна (ХДАДМ) факультет информационных технологий. Проектированием и дизайном сайтов занимаюсь с 2015 года.

Что входит в мой пакет услуг:

1. Прототипирование ( wireframe макеты)

2. Веб-дизайн, UI/UX-дизайн

3. Дизайн логотипа

Этапы моей работы