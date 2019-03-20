Artem_30

Артем Черный Artem_30

 
35 летУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайн - это просто!

Всем привет зовут меня Артем. На данный момент проживаю в  Харькове. В 2012 году закончил Харьковскую академию дизайна (ХДАДМ) факультет информационных технологий. Проектированием и дизайном сайтов занимаюсь с 2015 года.

Что входит в мой пакет услуг:

1. Прототипирование ( wireframe  макеты)

2. Веб-дизайн, UI/UX-дизайн

3. Дизайн логотипа 

Этапы моей работы

  • уточнение деталей, готовое ТЗ
  • предоплата 50%
  • прототип
  • предоставление демо-версиидизайна
  • внесение правок, которые не противоречат первоначальному заданию;
  • отдаю исходники или устанавливаю на хостинг
Портфолио: https://www.behance.net/artem1v8a7c
Дизайн сайта