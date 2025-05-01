Навыки:

отличное знание ПК и Windows на уровне опытного пользователя

свободно работаю с пакетом MS Office

дизайнерские программы: Adobe Photoshop, Illustrator и Figma

HTML, CSS, Flexbox, Grid, Bootstrap

базовые знания JavaScript

обработка изображений в Adobe Photoshop

адаптивная оптимизированная кроссбраузерная верстка

валидность кода по стандартам W3C

Общая информация:

Всегда берусь за проект ответственно, работаю скрупулёзно и точно. Имею хорошие аналитические способности, легко обучаюсь чему то новому. Работаю только на результат.

Буду рад поработать с Вами.

Принимаю заказы по выходным, праздникам, в отпуске и т.д. Отвечаю на сообщения быстро.

Контакты:

Телеграм: t.me/ArtemKhorosh

Email: [email protected]