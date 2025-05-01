Artem_Khorosh

Артем Хорош Artem_Khorosh

 
32 года
3 года на фриланс-бирже
Был
7 дней назад

Навыки:

  • отличное знание ПК и Windows на уровне опытного пользователя

  • свободно работаю с пакетом MS Office

  • дизайнерские программы: Adobe Photoshop, Illustrator и Figma

  • HTML, CSS, Flexbox, Grid, Bootstrap

  • базовые знания JavaScript

  • обработка изображений в Adobe Photoshop

  • адаптивная оптимизированная кроссбраузерная верстка

  • валидность кода по стандартам W3C

Общая информация:

Всегда берусь за проект ответственно, работаю скрупулёзно и точно. Имею хорошие аналитические способности, легко обучаюсь чему то новому. Работаю только на результат.

Буду рад поработать с Вами.

Принимаю заказы по выходным, праздникам, в отпуске и т.д. Отвечаю на сообщения быстро.

Контакты:

Телеграм:  t.me/ArtemKhorosh

Email:  [email protected]

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