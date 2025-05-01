Навыки:
отличное знание ПК и Windows на уровне опытного пользователя
свободно работаю с пакетом MS Office
дизайнерские программы: Adobe Photoshop, Illustrator и Figma
HTML, CSS, Flexbox, Grid, Bootstrap
базовые знания JavaScript
обработка изображений в Adobe Photoshop
адаптивная оптимизированная кроссбраузерная верстка
валидность кода по стандартам W3C
Общая информация:
Всегда берусь за проект ответственно, работаю скрупулёзно и точно. Имею хорошие аналитические способности, легко обучаюсь чему то новому. Работаю только на результат.
Буду рад поработать с Вами.
Принимаю заказы по выходным, праздникам, в отпуске и т.д. Отвечаю на сообщения быстро.
Контакты:
Телеграм: t.me/ArtemKhorosh
Email: [email protected]
Портфолио
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