Створення креативних і функціональних веб-сайтів з використанням сучасних технологій HTML5 і CSS3.

Працюю з:

HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS,Flexbox, Grid, БЕМ,

Figma, VS Code.

Для того щоб створити надійні, кросбраузерні та чудові веб-сайти для вас та ваших майбутніх користувачів.

Переваги працювати зі мною:

Повага та розуміння до замовника

Розрахунок після зробленої роботи та ТЗ

Швидко відповідяю на повідомлення від замовника

Якщо хочете більше дізнатися про те що тут відсунє зв'яжіться зі мною. Є декілька варіантів, але якщо потрібна найшвидша відповідь пишіть в Telegram:

Пошта - [email protected]

Telegram - https://t.me/Levin_Artem6

Instagram - https://www.instagram.com/fantom4ik_s.k?igsh=MXJmeHN6ejVtenRobg==