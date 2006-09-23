Створення креативних і функціональних веб-сайтів з використанням сучасних технологій HTML5 і CSS3.
Працюю з:
HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS,Flexbox, Grid, БЕМ,
Figma, VS Code.
Для того щоб створити надійні, кросбраузерні та чудові веб-сайти для вас та ваших майбутніх користувачів.
Переваги працювати зі мною:
Повага та розуміння до замовника
Розрахунок після зробленої роботи та ТЗ
Швидко відповідяю на повідомлення від замовника
Якщо хочете більше дізнатися про те що тут відсунє зв'яжіться зі мною. Є декілька варіантів, але якщо потрібна найшвидша відповідь пишіть в Telegram:
Пошта - [email protected]
Telegram - https://t.me/Levin_Artem6
Instagram - https://www.instagram.com/fantom4ik_s.k?igsh=MXJmeHN6ejVtenRobg==
Портфолио
- Фітнес клуб, спортзал, Goodlyfe2 просмотра
- Фінансове та консультаційне рішення, Relviceнет просмотров
- Дослідження міст за допомогою аналізу даних, Morphocodeнет просмотров
- Історії про подорожі, TRAVEL1 просмотр
- Факти про бандерогуся3 просмотра
- Інформація про дизайн, Indiciusнет просмотров
HTML-верстка
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$10/час
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