Artem_Levin23

Артем Левінський Artem_Levin23

 
18 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Створення креативних і функціональних веб-сайтів з використанням сучасних технологій HTML5 і CSS3.

Працюю з:
HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS,Flexbox, Grid, БЕМ,

Figma, VS Code.

Для того щоб створити надійні, кросбраузерні та чудові веб-сайти для вас та ваших майбутніх користувачів.

Переваги працювати зі мною:

  • Повага та розуміння до замовника

  • Розрахунок після зробленої роботи та ТЗ

  • Швидко відповідяю на повідомлення від замовника

Якщо хочете більше дізнатися про те що тут відсунє зв'яжіться зі мною. Є декілька варіантів, але якщо потрібна найшвидша відповідь пишіть в Telegram:
Пошта - [email protected]

Telegram - https://t.me/Levin_Artem6

Instagram - https://www.instagram.com/fantom4ik_s.k?igsh=MXJmeHN6ejVtenRobg==

HTML-верстка
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$10/час
от $10от 2 дней
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