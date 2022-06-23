WordPress Developer
Я WordPress-разработчик.
Имею опыт в коммерческой разработке сайтов на движке WordPress более 3 лет.
К выполнению проектов подхожу ответственно и точно, учитывая все требования ТЗ.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Website development for a hotel27 просмотров
- Сайт для ресторана быстрого питания "Кинг Фастфуд"29 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!