Artem_Romanovich

Артём Artem_Romanovich

 
22 годаБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
WordPress Developer

Я WordPress-разработчик.

Имею опыт в коммерческой разработке сайтов на движке WordPress более 3 лет. 

К выполнению проектов подхожу ответственно и точно, учитывая все требования ТЗ.

WordPress
недостаточно оценок
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$50
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Отзывы заказчиков
govrilenkoooo12
39 летБеларусь
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
2 года назад
СРОЧНО! Сделать одностраничный сайт
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