Веб - дизайнер. Разработка сайтов на Tilda и Wordpress

Добрый день!

Меня зовут Артём, я занимаюсь веб-дизайном и веб-разработкой.

Я фрилансер, благодаря чему предлагаю адекватную стоимость и выполняю проекты в указанные сроки. Каждый проект, созданный мной, уникален.

Я создаю дизайн с чистого листа, так как шаблонных сайтов в сети большинство.

- Мои ценности в работе -

Честность

Открытость

Доверие

Партнёрство

- Я профессионально разрабатываю -

Лендинг (одностраничник)

Многостраничные сайты (корпоративный сайты)

Интернет-магазины

Дизайн мобильных приложений

В работе использую Figma, Photoshop, Adobe XD

Разрабатываю сайты на Tilda

Я работаю на репутацию, тем самым Вы будете уверены в том, что получите сайт, который будет удовлетворять Вашим потребностям.

- Условия сотрудничества -

Работаю по предоплате, разделяя проект на следующие этапы

Предоплата 25% - после первичного обсуждения проекта

Предоплата 25% - после утверждения прототипа или главной страницы

Оплата 50% - после финального утверждения проекта до передачи заказчику

- С удовольствием обсужу проект -

— мой Email: [email protected]

— мой WhatsApp: https://wapp.click/79220278319

— мой Telegram: https://tlgg.ru/artem_terem

— мой Instagram: https://www.instagram.com/artem_terentyew

— мой VK: https://vk.com/artem_terem

С уважением,

Артём Терентьев

Телефон: +79220278319

Почта: [email protected]