Добрый день!
Меня зовут Артём, я занимаюсь веб-дизайном и веб-разработкой.
Я фрилансер, благодаря чему предлагаю адекватную стоимость и выполняю проекты в указанные сроки. Каждый проект, созданный мной, уникален.
Я создаю дизайн с чистого листа, так как шаблонных сайтов в сети большинство.
- Мои ценности в работе -
- Честность
- Открытость
- Доверие
- Партнёрство
- Я профессионально разрабатываю -
- Лендинг (одностраничник)
- Многостраничные сайты (корпоративный сайты)
- Интернет-магазины
- Дизайн мобильных приложений
Разрабатываю сайты на Tilda
Я работаю на репутацию, тем самым Вы будете уверены в том, что получите сайт, который будет удовлетворять Вашим потребностям.
- Условия сотрудничества -
Работаю по предоплате, разделяя проект на следующие этапы
- Предоплата 25% - после первичного обсуждения проекта
- Предоплата 25% - после утверждения прототипа или главной страницы
- Оплата 50% - после финального утверждения проекта до передачи заказчику
- С удовольствием обсужу проект -
— мой Email: [email protected]
— мой WhatsApp: https://wapp.click/79220278319
— мой Telegram: https://tlgg.ru/artem_terem
— мой Instagram: https://www.instagram.com/artem_terentyew
— мой VK: https://vk.com/artem_terem
С уважением,
Артём Терентьев
Телефон: +79220278319
Почта: [email protected]
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