Junior Web разработчик. Верстка сайтов по макету. Инструменты: HTML5, Css3, JavaScript, JQuery, SASS, Gulp, методология БЭМ.

Гарантируется доработка неустраивающих элементов в течение одного месяца после сдачи работы.

✔️Создание сайтов

›› Landing page

›› Визитка

›› Корпоративный сайт

›› Каталог сайт

›› Интернет-магазин

›› Уникальный

›› Раскрутка сайта

›› Фирменный стиль

›› Дизайн сайта и приложений

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✔️ПОРЯДОК РАБОТЫ

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Проект до 3000 рублей:

›› Работаю без предоплаты.

Проект больше 3000 рублей:

›› Предоплата 30%;

›› Остальные 70% после сдачи проекта.

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✔️ОПЛАТА

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›› Оплата через Visa

›› WebMoney

›› YandexMoney

›› Или любым другим удобным для вас способом