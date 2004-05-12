Артем Artem_WhiteFishArtem_WhiteFish
19 летРоссия/Екатеринбург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Junior Web разработчик. Верстка сайтов по макету. Инструменты: HTML5, Css3, JavaScript, JQuery, SASS, Gulp, методология БЭМ.
Гарантируется доработка неустраивающих элементов в течение одного месяца после сдачи работы.
✔️Создание сайтов
›› Landing page
›› Визитка
›› Корпоративный сайт
›› Каталог сайт
›› Интернет-магазин
›› Уникальный
›› Раскрутка сайта
›› Фирменный стиль
›› Дизайн сайта и приложений
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✔️ПОРЯДОК РАБОТЫ---------------------------------------------------
Проект до 3000 рублей:
›› Работаю без предоплаты.
Проект больше 3000 рублей:
›› Предоплата 30%;
›› Остальные 70% после сдачи проекта.
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✔️ОПЛАТА---------------------------------------------------
›› Оплата через Visa
›› WebMoney
›› YandexMoney
›› Или любым другим удобным для вас способом
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Интернет магазин34 просмотра
- Личное портфолио36 просмотров
- Личный сайт с проектами.233 просмотра
- SaladTime - одностраничный сайт86 просмотров
- Mecha - одностроничный сайт.12 просмотров
- Barbershop - сайт визитка.21 просмотр
- Сайт визитка (WF)21 просмотр