Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

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Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma, Zeplin

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

Технологии:

- HTML5, CSS3, jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

Связь:

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом.

Портфолио:

-https://www.weblancer.net/users/Artem__2002/portfolio/

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