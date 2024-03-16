Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: https://t.me/ART_852
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma, Zeplin
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
Технологии:
- HTML5, CSS3, jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм:https://t.me/ART_852
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом.
Портфолио:
-https://www.weblancer.net/users/Artem__2002/portfolio/
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм:https://t.me/ART_852
Портфолио
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