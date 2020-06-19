Сайты под ключ и качественная верстка.

Привет, я занимаюсь созданием сайтов, как частично, например верстка из макета PSD, так и под ключ на Wordpress. Так же решаю задачи по поддержке и доработке сайта, например адаптировать или настроить сайт под различные устройства, браузеры, разработка функционала и.тд.

В своей работе придерживаюсь того, чтобы конечный продукт, который я создаю, решал проблему и помогал конечным потребителям.

По созданию сайтов под ключ:

Вариант №1

Чтобы запускать сайты быстро я не делаю авторский дизайн. Вы выбираете дизайн из готовой коллекции шаблонов, а я его адаптирую под Ваши фирменные цвета и наполняю информацией о Вас, так же устанавливаю и настраиваю необходимое ПО для защиты и работоспособности сайта. В итоге Вы получаете работающий продукт, которым можете управлять, добавлять товары, менять текст, принимать заказы и публиковать новости. Я обучу Вас, либо Ваших сотрудников, как наполнять сайт.

Вариант №2

Авторский дизайн, верстка, натяжка на CMS Wordpress.

По доработке сайта:

Верстка сайта, натяжка на CMS (работаю с Wordpress), добавление нового функционала на сайт.

Использую в работе:

Графический редактор: Photoshop, Avocode, Figma

Верстка: HTML5, CSS3, SASS, Bootstrap, Gulp

Программирование: PHP, JS/jquery

CMS: Wordpress

Схема работы:

Предварительная заявка => Тех.задание => Окончательная заявка => Предоплата 30% => Работа => Оплата 70% => Все исходники, пароли, логины и тд. => Отзыв

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Почта: [email protected]

Вконтакте: vk.com/id3187732