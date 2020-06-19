Сайты под ключ и качественная верстка.
Привет, я занимаюсь созданием сайтов, как частично, например верстка из макета PSD, так и под ключ на Wordpress. Так же решаю задачи по поддержке и доработке сайта, например адаптировать или настроить сайт под различные устройства, браузеры, разработка функционала и.тд.
В своей работе придерживаюсь того, чтобы конечный продукт, который я создаю, решал проблему и помогал конечным потребителям.
По созданию сайтов под ключ:
Вариант №1
Чтобы запускать сайты быстро я не делаю авторский дизайн. Вы выбираете дизайн из готовой коллекции шаблонов, а я его адаптирую под Ваши фирменные цвета и наполняю информацией о Вас, так же устанавливаю и настраиваю необходимое ПО для защиты и работоспособности сайта. В итоге Вы получаете работающий продукт, которым можете управлять, добавлять товары, менять текст, принимать заказы и публиковать новости. Я обучу Вас, либо Ваших сотрудников, как наполнять сайт.
Вариант №2
Авторский дизайн, верстка, натяжка на CMS Wordpress.
По доработке сайта:
Верстка сайта, натяжка на CMS (работаю с Wordpress), добавление нового функционала на сайт.
Использую в работе:
Графический редактор: Photoshop, Avocode, Figma
Верстка: HTML5, CSS3, SASS, Bootstrap, Gulp
Программирование: PHP, JS/jquery
CMS: Wordpress
Схема работы:
Предварительная заявка => Тех.задание => Окончательная заявка => Предоплата 30% => Работа => Оплата 70% => Все исходники, пароли, логины и тд. => Отзыв
КОНТАКТЫ
Почта: [email protected]
Вконтакте: vk.com/id3187732
Портфолио
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