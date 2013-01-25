Образование: высшее, биологическое.

Работала корреспондентом в информационном агентстве; писала сценарии телепередач; есть опыт наполнения сайтов, написания статей и комментариев, деловых и художественных текстов.

Грамотная письменная речь; опытный пользователь ПК и Internet; знание социальных сетей и принципов их работы; наличие собственных аккаунтов в Facebook, В Контакте, Twitter, блога в Живом Журнале; наличие Skype; умение оперативно находить нужную информацию.

Личностные качества: креативность; обучаемость; самоконтроль; заинтересованность, как самим процессом, так и результатом; толерантность; доброжелательность; самоорганизованность; ответственность; новаторский подход; целеустремленность; коммуникабельность; тактичность; надежность.