Artemkos88

Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
12 лет назад
Сотрудничеством с Артемом очень довольны. Быстро вникает в задачу, очень ответственно подходит к выполнению работы. Всё грамотно и толково. Рекомендую!
Ответный отзыв
С такими заказчиками как Сергей всегда приятно иметь дело - четкое задание, всегда на связи, вообщем не работа, а одно удовольствие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Сергеем, и рекомендую его как хорошего работодателя.
$5
10 баллов
12 лет назад
Спасибо, хорошая работа!!
Ответный отзыв
С заказчиком было приятно работать. Рекомендую его как честного и порядочного работодателя. Оплату получил в течении 5 минут.