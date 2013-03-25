Artemkos88

Артём Artemkos88

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

serkon
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
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Сотрудничеством с Артемом очень довольны. Быстро вникает в задачу, очень ответственно подходит к выполнению работы. Всё грамотно и толково. Рекомендую!
С такими заказчиками как Сергей всегда приятно иметь дело - четкое задание, всегда на связи, вообщем не работа, а одно удовольствие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Сергеем, и рекомендую его как хорошего работодателя.
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maxifast
46 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Анкор лист для Сапе
Спасибо, хорошая работа!!
С заказчиком было приятно работать. Рекомендую его как честного и порядочного работодателя. Оплату получил в течении 5 минут.
Ответный отзыв